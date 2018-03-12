В Китае открыли стеклянный мост на высоте почти 2 тысячи метров над уровнем моря. Он расположен в горах на юго-западе провинции Сычуань. Мост соединяет два горных пика. Его длина почти 200 метров. Прогулка по мосту может сравниться с посещением крыши 66-этажного небоскрёба.