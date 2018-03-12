В Китае открыли стеклянный мост на высоте почти 2 тысячи метров над уровнем моря
В Китае открыли стеклянный мост на высоте почти 2 тысячи метров над уровнем моря. Он расположен в горах на юго-западе провинции Сычуань. Мост соединяет два горных пика. Его длина почти 200 метров. Прогулка по мосту может сравниться с посещением крыши 66-этажного небоскрёба.
Комментарии14
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russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 10:36
А в России слепили петухов из говна и пожрали как свиньи с лопат.
ukov 12 марта 2018 | 10:38
russkie_za_sverjenie:
вот так китайские товарищи коммунисты!
jaitzenux_krolik 12 марта 2018 | 10:38
А у нас в квартире 10 градусов. Майданим дальше, чО.
noxepy_1488 12 марта 2018 | 10:39
russkie_za_sverjenie: А в России построили мост в родной Крым. А хохлы радостно, и с прискоком, участвуют во флеш-мобе #прикрути.
skulllll 12 марта 2018 | 10:41
russkie_za_sverjenie: А в хохляндии впервые в истории человечества " мост устал"))))
avp235 12 марта 2018 | 10:41
Подобное было до сих пор только в Аризоне, США. Это Grand Canyon Skywalk - стеклянный дугообразный мост на высоте 1450 м над рекой Колорадо. Давало очень сильные ощущения. Судя по заметке, у китайцев - круче.
monik_7 12 марта 2018 | 11:15
avp235: Кому как, а мое самое сильное ощущение от Гранд Каньона это то, что доходы от Скайвок отдали местным индейским племенам с освобождением от налога на прибыль и опять эти халявщики индейцы бледнолицых надрали
tag188 12 марта 2018 | 10:41
Зато у нас есть мультики с гипер-звуковыми ракетами!
ivorytower 12 марта 2018 | 11:06
tag188: Хохлопитек, шо-шо у вас там есть?
andy575 12 марта 2018 | 11:10
Надо же! И без всяких скреп!?
kinnlade 12 марта 2018 | 11:36
andy575: Как это без скреп? Ты откуда вылез чудо? Там коммунисты у власти, вот уж скрепа так скрепа
world_nail 12 марта 2018 | 11:10
Оне чо, издеваютса, чоли?
То поезд в полкилометра, то стекляшешный мост построят.
ivorytower 12 марта 2018 | 11:11
world_nail: Нет, чтобы покрышки жечь, да, скакел?
world_nail 12 марта 2018 | 11:20
ivorytower: Ты чот попутал, пархатый отсос. Мне пох.ю и мокшанцы и скакелы.