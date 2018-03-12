Российским бюджетникам резко повысили зарплату перед выборами

По данным РБК, речь идет о врачах, преподавателях вузов и сотрудниках научных институтов.

Резкое повышение зарплат началось с декабря прошлого года: в некоторых случаях бюджетникам стали платить трехкратные или даже пятикратные месячные оклады. О росте зарплат РБК рассказали в МГУ, МАИ, Институте научной информации по общественным наукам, а также московской больнице имени Боткина и некоторых других медицинских учреждениях. В отдельных случаях деньги выплачивались и в виде премий к 8 марта.

По словам представителей департамента экономической политики Москвы, речь идет об исполнении «майских указов» президента Владимира Путина. Чиновники подчеркивают, что все выплаты проводились планово и «не носят разового характера».

При этом о повышении зарплат говорят не только в столице. Аналогичные сообщения поступают и из регионов – например, из Новгородской области и Ижевска.

Согласно одному их «майских указов», к 2018 году выплаты преподавателям вузов и научным работникам должны составить 200 процентов от средней зарплаты в регионе.