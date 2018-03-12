Российским бюджетникам резко повысили зарплату перед выборами
По данным РБК, речь идет о врачах, преподавателях вузов и сотрудниках научных институтов.
Резкое повышение зарплат началось с декабря прошлого года: в некоторых случаях бюджетникам стали платить трехкратные или даже пятикратные месячные оклады. О росте зарплат РБК рассказали в МГУ, МАИ, Институте научной информации по общественным наукам, а также московской больнице имени Боткина и некоторых других медицинских учреждениях. В отдельных случаях деньги выплачивались и в виде премий к 8 марта.
По словам представителей департамента экономической политики Москвы, речь идет об исполнении «майских указов» президента Владимира Путина. Чиновники подчеркивают, что все выплаты проводились планово и «не носят разового характера».
При этом о повышении зарплат говорят не только в столице. Аналогичные сообщения поступают и из регионов – например, из Новгородской области и Ижевска.
Согласно одному их «майских указов», к 2018 году выплаты преподавателям вузов и научным работникам должны составить 200 процентов от средней зарплаты в регионе.
Комментарии30
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sab171 12 марта 2018 | 10:36
знает собака, чье мясо сожрала.
russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 10:41
sab171: Взятка нищим преподам от воровской власти.
luger_max_otto 12 марта 2018 | 10:44
Подкуп избирателей, ст 141 УК РФ.
sergeev67 12 марта 2018 | 10:53
Перед мэрскими выборами в Москве тоже, от имени Собянина пенсионерам банки с зеленым горошком разносили. И при этом заявляли, что акция не носит разового характера. Ну да. Теперь остается ждать, что перед выборами плешивого еще по банке подкинут.
ag_bai 12 марта 2018 | 11:05
Да, и в РАН. Из Ученого секретариата пришло указание: не терять головы, экономить, ничего подобного после 18-го не будет.
orlov_a_v 12 марта 2018 | 11:21
sab171: у русофобов резко повысился выброс газа.)))
post_v 12 марта 2018 | 10:36
им стали платить полностью то, что в самом деле им положено?
тогда кто ответит за предыдущие невыплаты положенного?
или с них после выборов эту "переплату" вычтут с процентами?
sarov 12 марта 2018 | 10:43
post_v: Именно так у нас в больнице и происходит. Если "вдруг" решили доплачивать, то куда эти деньги уходили "невдруг"?
vasilevich58 12 марта 2018 | 11:14
Ждём аналогичного скачка цен на жизненно необходимое в российских магазинах!
frauava17 12 марта 2018 | 11:37
vasilevich58: А продавцы и не скрывают. Ценники начнут переписывать уже 19-го, так мне в Самсоните сказали.
skolzki 12 марта 2018 | 11:03
post_v: russkie_za_sverjenie: Спроси с своего Касьянова , Насрального , Каспарова с Карамурзы ,которые госдеп уговоривали продлить ещё санкций ,ещёёё чуть чуть и санкции развалят Рашку твердили они с 2014 года ,бугагагагага , авангардом им в рот и кинжавлом в задницу досанкционировались )))))))))))))))))))))))))))))))
kir_pich_101 12 марта 2018 | 10:37
Было бы у власти здоровье, а остальное она купит.
Хотя и здоровье она купит тоже...
klukvik 12 марта 2018 | 10:42
позже вычтут...
mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 10:42
Выходит, что "премии к 8 марта" - это не разовые выплаты?
Интересно, как эти "майские обещания" будут выполняться после 18 марта?
kir_pich_101 12 марта 2018 | 10:44
mikhail_spb_: Конечно будут!
К следующим выборам...
midnightblues 12 марта 2018 | 10:43
Помнится,во время моего последнего визита в Москву пару лет назад,бюджетники стояли у колбасного отдела и плакались,что нет денег
Я тогда спросил,зачем они фальсифицируют выборы и почему не борются за нормальную жизнь
они в панике бросились от меня
wuwer 12 марта 2018 | 10:44
научный сотрудник
21012 г. - 16 500 рублей
2014 г. - 11 500 рублей (Олимпиада и Крым)
2015-2016 г. - 9 500 рублей (Сирия)
2017 г - 8 500 рублей ( подготовка к мундиалю)
февраль 2018 г - + 6% - итого 8 900 рублей (выборы)
orlov_a_v 12 марта 2018 | 11:18
wuwer: про украину мы в курсе.)
oneoretwo 12 марта 2018 | 10:46
...жить захочешь - не так "раскорячишься"...(С)
piter_ug 12 марта 2018 | 10:47
«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
Помнит ли бюджетный люд эту аксиому?
alexeycapitan 12 марта 2018 | 10:53
Мда... Такой подлости от властей не ожидал никто. Это уже за гранью. Срочно нужно выходить на улицы с требованиями немедленно снизить зарплаты бюджетникам!!!
fanatlogin 12 марта 2018 | 10:54
Дешевый подкуп. После 18 марта будут сосать лапу.
democ 12 марта 2018 | 10:59
Выполняются "майские" указы...
"Почти 5,5 млн рублей снова приготовила на подарки Якутия. Власти республики, испытывающей сейчас финансовые трудности и вынужденной продолжать занимать деньги в банках при долге более 51 млрд рублей, никак не могут остановиться и перестать дарить и награждать. На этот раз приличную сумму из бюджета потратят на поздравительные открытки, бумажные подарочные пакеты, живые цветы, ордена и знаки отличия, передаёт корреспондент ИА REGNUM."
То-есть для своих учителей и врачей Якутия возьмёт деньги тоже из федерального бюджета? И это регион, где добываются алмазы и золото.
vata_putya 12 марта 2018 | 11:00
у родственников в больница такая же фигня. засыпают бабками. а потом на отсос.
democ 12 марта 2018 | 11:03
При наличии высокой цены на "чёрное" золото и не такие чудеса в России могут происходить.
ha12raz 12 марта 2018 | 11:03
Хватит ли кормушки ?
Мы ведь всех "бедных бюджетных служащих" содержать не можем
marina27 12 марта 2018 | 11:07
Ну если нищенский оклад РЕЗКО увеличить в три раза офигительная сумма получится )))
bekipp 12 марта 2018 | 11:11
Не важно кто и как голосует, главное кто считает, а считают всё те же учителя.
goodman 12 марта 2018 | 11:18
Это правда, получать то, что нужно было платить намного раньше, это хорошо. И думается, что после выборов это все закончится. Но мой голос (и эту явку) этими подачками не купить! Хрен вы угадали!
ltyio 12 марта 2018 | 11:22
Не пойму либералов - маленькие зарплаты у бюджетников - плохо, подняли бюджетникам оклады - опять плохо ! А как тогда хорошо ?