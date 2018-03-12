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10:31, 12 марта 2018

Российским бюджетникам резко повысили зарплату перед выборами

По данным РБК, речь идет о врачах, преподавателях вузов и сотрудниках научных институтов.

Резкое повышение зарплат началось с декабря прошлого года: в некоторых случаях бюджетникам стали платить трехкратные или даже пятикратные месячные оклады. О росте зарплат РБК рассказали в МГУ, МАИ, Институте научной информации по общественным наукам, а также московской больнице имени Боткина и некоторых других медицинских учреждениях. В отдельных случаях деньги выплачивались и в виде премий к 8 марта.

По словам представителей департамента экономической политики Москвы, речь идет об исполнении «майских указов» президента Владимира Путина. Чиновники подчеркивают, что все выплаты проводились планово и «не носят разового характера».
При этом о повышении зарплат говорят не только в столице. Аналогичные сообщения поступают и из регионов – например, из Новгородской области и Ижевска.

Согласно одному их «майских указов», к 2018 году выплаты преподавателям вузов и научным работникам должны составить 200 процентов от средней зарплаты в регионе.

Комментарии

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sab171 12 марта 2018 | 10:36

знает собака, чье мясо сожрала.

russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 10:41

sab171: Взятка нищим преподам от воровской власти.

luger_max_otto 12 марта 2018 | 10:44

Подкуп избирателей, ст 141 УК РФ.

sergeev67 12 марта 2018 | 10:53

Перед мэрскими выборами в Москве тоже, от имени Собянина пенсионерам банки с зеленым горошком разносили. И при этом заявляли, что акция не носит разового характера. Ну да. Теперь остается ждать, что перед выборами плешивого еще по банке подкинут.

ag_bai 12 марта 2018 | 11:05

Да, и в РАН. Из Ученого секретариата пришло указание: не терять головы, экономить, ничего подобного после 18-го не будет.

(комментарий скрыт)

orlov_a_v 12 марта 2018 | 11:21

sab171: у русофобов резко повысился выброс газа.)))

post_v 12 марта 2018 | 10:36

им стали платить полностью то, что в самом деле им положено?
тогда кто ответит за предыдущие невыплаты положенного?

или с них после выборов эту "переплату" вычтут с процентами?

sarov 12 марта 2018 | 10:43

post_v: Именно так у нас в больнице и происходит. Если "вдруг" решили доплачивать, то куда эти деньги уходили "невдруг"?

vasilevich58 12 марта 2018 | 11:14

Ждём аналогичного скачка цен на жизненно необходимое в российских магазинах!

frauava17 12 марта 2018 | 11:37

vasilevich58: А продавцы и не скрывают. Ценники начнут переписывать уже 19-го, так мне в Самсоните сказали.

skolzki 12 марта 2018 | 11:03

post_v: russkie_za_sverjenie: Спроси с своего Касьянова , Насрального , Каспарова с Карамурзы ,которые госдеп уговоривали продлить ещё санкций ,ещёёё чуть чуть и санкции развалят Рашку твердили они с 2014 года ,бугагагагага , авангардом им в рот и кинжавлом в задницу досанкционировались )))))))))))))))))))))))))))))))

kir_pich_101 12 марта 2018 | 10:37

Было бы у власти здоровье, а остальное она купит.
Хотя и здоровье она купит тоже...

klukvik 12 марта 2018 | 10:42

позже вычтут...

mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 10:42


Выходит, что "премии к 8 марта" - это не разовые выплаты?
Интересно, как эти "майские обещания" будут выполняться после 18 марта?

kir_pich_101 12 марта 2018 | 10:44

mikhail_spb_: Конечно будут!
К следующим выборам...

midnightblues 12 марта 2018 | 10:43

Помнится,во время моего последнего визита в Москву пару лет назад,бюджетники стояли у колбасного отдела и плакались,что нет денег
Я тогда спросил,зачем они фальсифицируют выборы и почему не борются за нормальную жизнь
они в панике бросились от меня

wuwer 12 марта 2018 | 10:44

научный сотрудник
21012 г. - 16 500 рублей
2014 г. - 11 500 рублей (Олимпиада и Крым)
2015-2016 г. - 9 500 рублей (Сирия)
2017 г - 8 500 рублей ( подготовка к мундиалю)
февраль 2018 г - + 6% - итого 8 900 рублей (выборы)

orlov_a_v 12 марта 2018 | 11:18

wuwer: про украину мы в курсе.)

oneoretwo 12 марта 2018 | 10:46

...жить захочешь - не так "раскорячишься"...(С)

piter_ug 12 марта 2018 | 10:47

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
Помнит ли бюджетный люд эту аксиому?

alexeycapitan 12 марта 2018 | 10:53

Мда... Такой подлости от властей не ожидал никто. Это уже за гранью. Срочно нужно выходить на улицы с требованиями немедленно снизить зарплаты бюджетникам!!!

fanatlogin 12 марта 2018 | 10:54

Дешевый подкуп. После 18 марта будут сосать лапу.

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democ 12 марта 2018 | 10:59

Выполняются "майские" указы...

"Почти 5,5 млн рублей снова приготовила на подарки Якутия. Власти республики, испытывающей сейчас финансовые трудности и вынужденной продолжать занимать деньги в банках при долге более 51 млрд рублей, никак не могут остановиться и перестать дарить и награждать. На этот раз приличную сумму из бюджета потратят на поздравительные открытки, бумажные подарочные пакеты, живые цветы, ордена и знаки отличия, передаёт корреспондент ИА REGNUM."

То-есть для своих учителей и врачей Якутия возьмёт деньги тоже из федерального бюджета? И это регион, где добываются алмазы и золото.





vata_putya 12 марта 2018 | 11:00

у родственников в больница такая же фигня. засыпают бабками. а потом на отсос.

democ 12 марта 2018 | 11:03

При наличии высокой цены на "чёрное" золото и не такие чудеса в России могут происходить.

ha12raz 12 марта 2018 | 11:03

Хватит ли кормушки ?
Мы ведь всех "бедных бюджетных служащих" содержать не можем

marina27 12 марта 2018 | 11:07

Ну если нищенский оклад РЕЗКО увеличить в три раза офигительная сумма получится )))

bekipp 12 марта 2018 | 11:11

Не важно кто и как голосует, главное кто считает, а считают всё те же учителя.

goodman 12 марта 2018 | 11:18

Это правда, получать то, что нужно было платить намного раньше, это хорошо. И думается, что после выборов это все закончится. Но мой голос (и эту явку) этими подачками не купить! Хрен вы угадали!

ltyio 12 марта 2018 | 11:22

Не пойму либералов - маленькие зарплаты у бюджетников - плохо, подняли бюджетникам оклады - опять плохо ! А как тогда хорошо ?

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