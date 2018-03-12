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10:30, 12 марта 2018

Лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США

Лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США. Об этом сообщают южнокорейские СМИ, ссылаясь на высокопоставленных чиновников. По их данным, руководство Северной Кореи даже готово разместить американское посольство в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Потом, правда, Белый дом уточнил, что переговоры не состоятся до тех пор, порка Пхеньян не предпримет конкретных шагов по свёртыванию своих ядерных разработок.

Комментарии

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kriimsdyk 12 марта 2018 | 10:36

Ын-то оригинал

doorin 12 марта 2018 | 10:43

В Южную Корею сегодня прибыл главком сил НАТО
Кертис Скапаротти. А глава Центрального командования
USA Джозеф Вотел прибыл в Японию для уточнения последних
деталей по уничтожению режима северокорейского тирана
Ким Чен Ына и погловной демократизации всего
Корейского полуострова.

\ CNN \

ivorytower 12 марта 2018 | 10:48

С амеров сбили спесь северо-корейские испытания и мартовское послание Путина. Теперь они униженно сядут за стол переговоров и уже не смогут бравировать своей "исключительностью". Самый последний алкаш в сЫшЫа уже понял, что никакие ПРО его не спасут от превращения в ядерный пепел и на пенДагон оказывается серьезное давление снизу.

haldey 12 марта 2018 | 11:05

ivorytower: Полностью согласен, они писали когда узнали о ракете КНДР, что же с ними произошло, когда узнали о нашем потенциале)))
Но главное!!! Ким переиграл эту Америку, как детей неразумных... Какой сильный ход, Трампу и ответить нечем, любой ход уже слабый, и мы видим продолжение опускания Америки по всему миру! Не угроза, не санкция, ничто не сравнится с этим ходом! Ын, красавчик, показал всему миру не прогибайтесь под Америку и все получится!
Успехов в понимании процессов!

bordij 12 марта 2018 | 11:18

haldey: haldey: Мозги прочисть вот до чего ваш Пу довел всех , что даже ваш друг Ким и то понял что надо надо от вас ноги делать и дружить с USA . а для вас такое унижение дальше некуда , с вами никто встречаться не хочет не нужны вы никому .

taglit 12 марта 2018 | 11:10

ivorytower: мало ли чего хочет Ын! - путин вот тоже хочет чтобы с ним разговаривали, чтобы его послушали, - и это ему помогло?!

kriimsdyk 12 марта 2018 | 11:13

doorin: айнепе*ди

skolzki 12 марта 2018 | 10:57

kriimsdyk: А давно ты хохложопое тут на Ына то гнал в истерике , бугагагага , Ын вам пропендосовикам и показал кузькину мать )))

dr_alfalcon 12 марта 2018 | 11:31

skolzki: Ага показал. Приполз на коленях к США и начал умолять о переговорах. Ну тут ,конечно, страшно США стало и они условия выставили для проведения этих переговоров. И пухляш уже готов их выполнять;) Хе-хе-хе.

mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 10:38


Так вот для чего были все эти показушные ракетно-ядерные испытания!
Похоже, пришёл конец пресловутой "идее чурчхе".

kir_pich_101 12 марта 2018 | 10:40

Пока наш гопник отжимал кошелёк на вокзале, Ын прыгнул в уходящий поезд и уехал...

oneoretwo 12 марта 2018 | 10:41

...и лабораторные крысы плешивого - в бега....

antimrakobes 12 марта 2018 | 10:46

А царь-то настоящий? Что могло произойти с человеком, чтобы он в одночасье так резко переменился? О_О

aantipov067 12 марта 2018 | 11:10

Кима дожали- Цахес следующий..

malinskii 12 марта 2018 | 11:11

один резко поумнел. кто на очереди......

vladimirbelarus 12 марта 2018 | 11:12

Как только дипломаты окажутся в США - перебегут вместе с "тайнами" сев.корейского двора. Будут жрать гамбургеры и сдавать Ынчика.

needroid 12 марта 2018 | 11:23

И в НАТО возьмут. Что только не сделают против Путина )))

democ 12 марта 2018 | 11:27

Должны взяться мизинцами своих правых рук и произнести, -

Водись, водись,
Больше не дерись!"

perestarok 12 марта 2018 | 11:27

"Лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США"

Идёт по пути Каддафи. Значит дни его сочтены.

midnightblues 12 марта 2018 | 11:27

Кому-то сделали предложение,от которого отказаться невозможно
Козырь выпал из рук старикашки

advokat52 advokat 12 марта 2018 | 11:29

и ты Брут

stanislav1975 12 марта 2018 | 11:36

Опять что ли еда закончилась?

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