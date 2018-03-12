В Лондоне началось заседание, по итогам которого Тереза Мэй может официально обвинить РФ в попытке убийства Скрипаля
В Лондоне началось заседание силовых структур, по итогам которого премьер Тереза Мэй может официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как утверждает газета The Times, британские власти готовы занять жёсткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов и отказе во въезде в страну людям, близким к российскому руководству.
Британские правоохранительные органы утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь пострадали от применения нервнопаралитического газа. До сих пор в Москве обвинения в причастности к преступлению отрицали и говорили о провокации.
Комментарии71
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clingerwinger 12 марта 2018 | 10:35
Давно пора! Сколько можно выражать озабоченность.
doorin 12 марта 2018 | 10:37
Великобритания срочно отзывает своего посла из Москвы
и высылает русского посла из Лондона.
Сегодня будет объявлено о полном разрыве дип отношений
с русскими.
\ Daily Telegraph \
russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 10:39
doorin: Ватники и портянки начинайте голосить: вывсёфрете!! авыдокажите!! ихтамнет!! презуциямиминовсти!!!
Карликовый педофил не в состоянии контролировать речь своего пресс-секретаря, что уж говорить о изменении существующего миропорядка.
По количеству позора, который главвор заработал для России, втоптав ее репутацию в говно, он давно превысил позор от ельцна и горбачева вместе взятых.
А вы, скот, терпите дальше его ВВ. Воровство и вранье. Вы же трусы. И совести нет. И на будущее собственных детей плевать.
tttyyy 12 марта 2018 | 10:53
russkie_za_sverjenie: а у меня все трое детей прекрасно устроились при Путине, а если вы лично лузер по жизни, так это ваши проблемы, видно вам и по душе Ельцин, который в обоссанных портках пьяный болтался по миру.
kosh 12 марта 2018 | 11:18
tttyyy:
Спешат к выборам. У них всё ещё теплится надежда, что Путина не выберут президентом.
irinakingsize1 12 марта 2018 | 11:28
kosh: Ну твои -то кошки все пойдут голосовать? Стране нужны их голоса как никогда.
ostapbey 12 марта 2018 | 11:18
tttyyy: по миру??? А думалось что Ельцин себе преемника в СТАКАНЕ нашел?? Или в рюмке,
Даже!!
vasilevich58 12 марта 2018 | 11:20
tttyyy: "а у меня все трое детей прекрасно устроились при Путине"
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Не обольщайтесь, всё "лучшее" впереди!
vasilevich58 12 марта 2018 | 11:23
vasilevich58: Бандиты во власти превратили всю Россию в ОПГ, народ гордится поведением главного гопника и готов подражать ему на всех уровнях.
Когда узурпатор сдохнет, потребуются десятилетия хаоса и мрака, чтобы вернуться на пути прогресса и цивилизации!
ivorytower 12 марта 2018 | 11:20
tttyyy: /а если вы лично лузер по жизни, так это ваши проблемы/
Всем хохлам плохо живется при Путине. Не дают нормально воровать. Вот они и лезут сюда, к ногам Русского Мира, притворяясь "российской оппозицией" в тщетной надежде подсунуть нам какого-нибудь наврального или явлинского.
kapitankolbaskin 12 марта 2018 | 11:25
tttyyy: Ну если лично вам и вашим детям хорошо ,то это совсем не значит ,что все везде прекрасно !
aisterh 12 марта 2018 | 11:28
tttyyy: Судья, полицейский, чиновник?
haldey 12 марта 2018 | 10:57
russkie_za_sverjenie: Голосить? Да нам уже по-барабану, что там тявкают британцы и американцы))) Мы же не хохлы, что бы им в рот заглядывать!
По поводу детей! Важный аспект! Вы демократы-либералы воспроизвели беспризорщину и еще что-то тявкать пытаетесь! Вы уничтожали образование и пытались из нас сделать уборщиков туалетов на Западе... А вот хрен вам! Наши дети уже первые места на мировых олимпиадах завоевывают! Наши дети уже получают достойное образование! Наши дети уже видят будущее нашей страны, как самой великой державой, а не поставщиком рабов на Запад, как Украина... Так что, помалкивали бы, д-лы, б-ь...
oldcitizen 12 марта 2018 | 11:33
haldey: По поводу детей! Важный аспект! Вы демократы-либералы воспроизвели беспризорщину и еще что-то тявкать пытаетесь!
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Уважаемый! Вы забыли, кто у власти последние два десятка лет? Кто тот "демократ-либерал", который "воспроизвёл беспризорщину"? Который запретил зарубежное усыновление больных детей, обрекши их на смерть. И кто это "уничтожил образование"? Демократы-либералы отодвинули наши ВУЗы за пределы первой сотни? С чего это нам быть в будущем великой державой, когда в половине школ нет тёплых туалетов, а очки на улице?
Так что помалкивали бы. А если у кого-то дети устроены, то только не из-за их способностей. Способные все уехали или сидят на чемоданах, чтобы быть "рабами" у Илона Маска или в Селиконовой долине. Посмотрите на судьбу тех детей, которые вопреки идиотскому ЕГЭ, завоёвывают первые места на олимпиадах. Много ли их остаётся, после совершеннолетия? Или вы этого не видите?
zztop1960 12 марта 2018 | 11:13
russkie_za_sverjenie: После откровений Путина , после выступлений Пескова , журналистам надо спрашивать : Господин Песков , уточните, вы сейчас говорили правду или гнали пургу ?
ivorytower 12 марта 2018 | 10:44
Вот амеры-то обрадуются. Поедут вместо островитян на чемпионат мира по футболу в Россию.
gennady_77 12 марта 2018 | 10:46
ivorytower: гадить надо поменьше в гостях. или прятать получше. но лучше все-таки вообще не гадить.
ivorytower 12 марта 2018 | 10:53
gennady_77: Хохлопитек, Путин что, тебе в парадной нассал и углем на стене написал "Вова"?
alexandr_l 12 марта 2018 | 11:06
ivorytower: Это ваш уровень расследования. Но есть более умные люди.
ivorytower 12 марта 2018 | 11:23
alexandr_l: /Но есть более умные люди./
Хохлопитек, да все знают, что эти "умные" люди сами убивают и пытаются свалить вину на Россию. С 47-го года цру ничего нового не изобрело.
nf5096004 12 марта 2018 | 11:36
ivorytower: не переоценивайте свое значение. Вас послушать, так весь мир только и занимается разработкой планов нанесения вреда России. Поверьте, люди во всем мире живут спокойно, думают о своих семьях, детях и не приносят их благополучие в жертву своим амбициям. Мир не вертится вокруг России, успокойтесь. Однако вам выгодно выдумывать образ врага, так меньше заметны собственные неудачи.
accyapa 12 марта 2018 | 10:58
gennady_77: Камеры слежения в супермаркете зафиксировали нелегального НЕЛЕГАЛА с Российским дипломатическим паспортом в тот момент когда там отоваривался и Скрипаль.
И уже через два часа этот нелегальный нелегал вылетел из Хитроу в Москву.
Великобритания потребует его немедленной выдачи.
midnightblues 12 марта 2018 | 10:46
doorin: не с русским-а с совковым быдлом
lezhin 12 марта 2018 | 10:51
А кто обещал, что быть предателем России - безопасно?
mordvinyka_zabiyka 12 марта 2018 | 10:52
lezhin: а кто оещал что быть жителем рашки безопасно??
midnightblues 12 марта 2018 | 11:02
lezhin: Сразу видно,что ты глуп
быть предателем России абсолютно безопасно
надо только входить в одну из кремлевских групп
vinibi 12 марта 2018 | 11:04
lezhin: А грабить свой народ и иметь друзей подельников миллиардерами за счет обнищания населения--- это для гнид пригожинских не предательство России???
snips 12 марта 2018 | 10:52
doorin: российского , не благодари
mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 10:35
Неужели британцы готовятся всадить очередной нож в израненную спину нацдилера?
cattt 12 марта 2018 | 10:38
mikhail_spb_: Пора брать их за ЖЖЖ...... абры!
ross1919 12 марта 2018 | 11:19
cattt: Все в банки и офисы призывать народ к топору на борьбу с кровавым режимом!
vinibi 12 марта 2018 | 10:38
mikhail_spb_: Эта спина-как спина йога привыкла давно к кинжалам и мазохистки требует их все больше и больше!!!
noxepy_1488 12 марта 2018 | 10:36
И где-то в заплёванной комнате дешевого мотеля поёжился Родченков...
laksap 12 марта 2018 | 10:46
noxepy_1488:
Как говорил мудрый сверчок - за его жизнь , я не отдал бы и дохлого таракана....
mordvinyka_zabiyka 12 марта 2018 | 11:13
noxepy_1488: путин точно ёжится))
приснился ему черенок от лопаты
skulllll 12 марта 2018 | 10:37
Давай, баба тереза, высылай и дипломатов и всяких чичваркиных.
Все знают, что доказательства есть, но только о них не расскажут, потому что .... гладиолус.
kara 12 марта 2018 | 10:38
так для этого английские спецслужбы и провели эту операцию.политики просили дайте нам повод и жвачку для пипла и на те,какой брексит-русские!
laksap 12 марта 2018 | 10:38
Скоро выборы.
Суетятся наглосаксы - как бы нагадить забористей.
sg72 12 марта 2018 | 10:39
Топорно пидары работают. Где разработан яд знают, а сказать где был отравлен выблядок с дочкой не могут. То в супермаркете, то в своем доме, то в кафе. Нормальный нервно-паралитический газ убивает мгновенно. Зачем такое вещество применять, чтобы жертвы ходили как зомби 2 часа, дыша перегаром на полицаев. да еще потом неделю в коме загорали - знают наверное только английские спецслужбы. А на самом деле все просто. Надо как в случае с Литвиненко дать такую яркую картинку, чтобы поверил самый тупой нищий алкаш англии, который газеты только как одеяло использует..
А вот в случае с Березовским вполне согласен что это наши спецслужбы. Сначала внезапно разорился и пересрался со всеми. Потом написал какое то письмо Путину, только успел сказать об этом СМИ, как тут же культурно удушился на тонком шарфике в запертой изнутри ванной. Вот это ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!!! Даже англы скрепя сердце признали самоубийством. В это верю. Шарфик могут наши агенты провезти в Агнглию незаметно. Полоний и боевые газы - НЕТ. Только сами английские спецслужбы в состоянии. Как собственно оно и было..
ostapbey 12 марта 2018 | 10:56
какой смысл Бонду вмешиваться в дела русских шпионов??
Русские шпионы сами себя успешно травят, вешают и чаем поят!!!!
А самое страшное наказание русскому шпиону, это высылка на родину.
Даже..
tttyyy 12 марта 2018 | 10:39
Вот она вся западная дерьмократия в своей полной красе, а где решение суда о признании вины...
from_russia_with_boyaryshnik 12 марта 2018 | 10:40
Опять высокодуховную расеюшку не любят. Гады, враги ненавидят вставшую с колен сверхдержаву.
jblack2 12 марта 2018 | 10:41
Мне кажется, что даже на ВВС нет стольких подробностей по данному делу. Вы их выдумываете, что ли?..
piter_ug 12 марта 2018 | 10:44
//вплоть до высылки российских дипломатов и отказе во въезде в страну людям, близким к российскому руководству.//
И нет оснований полагать, что эту инициативу не поддержат другие страны Европы.
ivorytower 12 марта 2018 | 11:00
piter_ug: Стрельба себе в ногу превращается в национальную забаву гейропейцев.
ostapbey 12 марта 2018 | 11:04
ivorytower: в ногу??? Стрельба???
Это у тебя кастрюля мозг придавила...
Европейцы всего лишь вышлют дипкорпуса России на Родину.
ВЫШЛЮТ!! Как шпионов..
А перестреляют их ихние же товарищи. Стаей!!
И не в ногу а в темечко.
И тебя, сквозь защитную кастрюлю тоже..
Бойся!!!
Даже.
stasew 12 марта 2018 | 10:48
А почему может?Будет обьявленно,поверьте.Будут далекоидущие выводы и ещё более изоляция,но лишняя хромосома непобедима?
ivorytower 12 марта 2018 | 11:03
stasew: Островитяне еще больше изолируют. Поржал. Помогут скаклобабуинам ров дорыть? А то главный рыльщик свалил в Аргентину с лярдом баксов на ров.
ostapbey 12 марта 2018 | 11:06
ivorytower: Лавров один??
Без рыльщицы Захаровой??
Та невже....и муку заныкал как вещьдок??
Даже!!!
ostapbey 12 марта 2018 | 10:48
...зато сколько русских разведчиков останутся на привязи!!!!!!!
Скрепа, она и в Лондоне скрепа.
даже..
plank1957 12 марта 2018 | 10:50
Что-то события вокруг Кремля стали развиваться быстрее, чем Кремль успевает на них реагировать. Что бы это значило?
ostapbey 12 марта 2018 | 10:59
plank1957: кокс достиг своего потребителя. Через наркомат иностранных дел России.
Вот их БОМБАНУЛО!!!, Как Захарова и заявила..
Даже...
plank1957 12 марта 2018 | 11:28
ostapbey:
Хрен его знает: кокс или нервный паралитик, - но бомбануло здорово.
dexter86 12 марта 2018 | 11:07
plank1957: писец однако будет или нам или им или всем сразу
ivorytower 12 марта 2018 | 11:08
plank1957: А шо, на лай каждой дворняжки надо реагировать?
ostapbey 12 марта 2018 | 11:21
ivorytower:
Сейчас будет бомбическая вещь", - неожиданно заявила тебе Захарова?? Когда ты подверг ее критике!!!
В защитной кастрюльке на голове!!
Даже..
oneoretwo 12 марта 2018 | 10:52
...обвинить РФ в попытке убийства Скрипаля
------------------------------
затем: МН-17, крым, даунбацленд, литвиненко, немцов, осетия, грузия и так далее - по списку....
sg72 12 марта 2018 | 10:56
oneoretwo:
Если составить список что натворили на планете твои хозяева, от ты до летних каникул будешь читать без перерыва, пропуская занятия в школе, щенок..
poluputing 12 марта 2018 | 11:05
sg72: поддерживаю, хозяин то у вас один и имя ему Пуйло
ostapbey 12 марта 2018 | 11:09
sg72: тебе ввыдали пайку из кокса??
Или ты и МУКОЙ доволен, потому что дури у тебя и так в башке выше "крыши""
gen_dim 12 марта 2018 | 11:06
//Тереза Мэй может официально обвинить Россию
======
ключевое слово сообщения "может"....
уж так хочется. уж так хочется.. прямо аж не терпится.. Туалет за углом!
poluputing 12 марта 2018 | 11:13
gen_dim: а вам, когда дебил борзеет, не терпится ответку дать? Или на очко безопасней?
fedor_v_glaz 12 марта 2018 | 11:11
Я прошу прощения, они всё машут-машут палками - а ударов и нет никаких. Я не вижу никаких воочию результатов! Так, смех один. И страдает лишь народ от всех этих ударов-санкций. А эти клопы все живы и здоровы и ничего им не делается. И тот же "граф" шувалов и прочие шавки шейнины по-прежнему будет кататься туда-сюда по Европам.
Кстати, кто живёт в Южном Бутово, никто не заметил, что на прошедшей неделе было от двух до трёх воздушных ударов - кои возникают при прохождении самолётами, - как правило, военными, - звукового барьера? Что бы это значило? Так как в деревне у нас это часто происходит, а вот над Москвой - впервые на моей жизни. Просроченный Птин начал гонять свои самолётики? Реально готовится к войне?
ivorytower 12 марта 2018 | 11:29
fedor_v_glaz: Скаклобабуин, как ты из своего бандеровского задрищенска услышал самолеты над Москвой?
mc_cloud 12 марта 2018 | 11:19
Это пишет Эхо? Это то Эхо, которое обычно пишет про несправедливые суды путинского режима? Хотя правильно, чтобы суд не обвиняли в зависимости, продажности и предвзятости нужно просто всё делать без суда и следствия.
kapitankolbaskin 12 марта 2018 | 11:23
заодно уж и путриотовых высерков всех выслать из страны....Не хрен по Лондонам жить.!
Пусть в Россию возвращаются. Для них тут уже готовы программы по изучению Закона Божьего...
ишо можно будет нормы ГТО сдать и пройти НВП вступив в ЮнАрмию
Кругом же ж враги....!!!!!
Или у железняков другое мнение сирожа???!!!
komandarm_68 12 марта 2018 | 11:24
У английской разведки всегда в запасе найд
komandarm_68 12 марта 2018 | 11:27
komandarm_68: -ётся использованный гон...шпион, которого не жалко грохнуть, и использовать до конца, в последний раз, даже как тушку )
timwlad66 12 марта 2018 | 11:28
В Лондоне началось заседание силовых структур, по итогам которого премьер Тереза Мэй может официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как утверждает газета The Times, британские власти готовы занять жёсткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов и отказе во въезде в страну людям, близким к российскому руководству.
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Ну вот господа,оказывается если англосаксы не могут финансировать гитлеризм или большевизм в других странах,то они такие же дурни как и евреи у которых все виновны в том.что у евреев религия такова - быть дурнями наживающиеся на геноциде и холокосте и понятия не имеющие о социальном образовании для созидания.
Видать не спасло Великобританию от деградации мозгов в пещерное состояние признание национальной собственностью Библии спасая её от иудейской политической корректуры.Указ то создать можно,но общественное социальное воспитание под влиянием протестантства наживайся на всех и нет друзей есть только интересы своего пуза вышибло Великобританию из Евросоюза.Ну конечно надобно главе Великобритании спасать тупое решение дегенератов властей Великобритании выйти из Евросоюза политическим скандалом где конечно же виновна Россия во всём.
Мдааа.Плохи дела у Великобритании ,все ради пуза своего имеют только свои национальные интересы которые никак не совпадают с интересами Великобритании.
Да к стати ,поговаривают ,что в реальности не совсем благоприятно с обеспечением безопасности в Великобритании для хранения и производства всяких там отравляющих веществ массового уничтожения.
И эти утечки отравляющих веществ на самой территории Великобритании,как известно из слухов и приводят к таким тяжёлым последствиям тяжёлого отравления жителей Лондона.
scimitar 12 марта 2018 | 11:35
timwlad66: Ну конечно, вот и наш деревенский дурачок timwlad подтянулся с очередным высером, как же без него...
againstallauthority 12 марта 2018 | 11:33
Эти клоуны не наигрались в шпионские игры. Пусть знают, что кгб не прощает и достанет везде! Мы им покажем! Даже ценой разрыва дипотношений с Британией! Нам по фиг, мы вездесущи! Даже ценой ужесточения санкций! Нам по фиг, что страна станет беднее! Мы все знаем про себя, что это наши шпионы герои сработали, хи-хи хи-хи, но пусть попробуют доказать!