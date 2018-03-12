В Лондоне началось заседание, по итогам которого Тереза Мэй может официально обвинить РФ в попытке убийства Скрипаля

В Лондоне началось заседание силовых структур, по итогам которого премьер Тереза Мэй может официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как утверждает газета The Times, британские власти готовы занять жёсткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов и отказе во въезде в страну людям, близким к российскому руководству.

Британские правоохранительные органы утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь пострадали от применения нервнопаралитического газа. До сих пор в Москве обвинения в причастности к преступлению отрицали и говорили о провокации.