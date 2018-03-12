Футбольный ЦСКА долго не мог вылететь из Грозного, где в воскресение провел матч чемпионата страны против местного «Ахмата». По официальной версии причиной задержки рейса стали учения, проходившие в аэропорту.

В аэропорту Грозного футболисты и тренеры ЦСКА провели даже больше времени, чем на поле «Ахмат-арены». Рейс задержали на два часа. По данным «Спорт-экспресса», из-за угрозы теракта. Эту информацию, правда, опровергли в самом аэропорту. В пресс-службе порталу «Чемпионат.ком» сообщили, что никакой угрозы нет. Просто в воздушной гавани проходят учения. Армейцы между тем успели посетовать на дискомфорт. В итоге, однако, команде удалось покинуть Грозный, а разъяснения по всей этой почти детективной истории давал уже глава Чечни Рамзан Кадыров. Он, уже, правда, об учениях не говорил. В своем «Телеграмм-канале» Кадыров заявил, что произошла рядовая задержка рейса и добавил, что терроризм в Чечне полностью ликвидирован. Что же касается матча, после которого ЦСКА не мог улететь, то в нем армейцы разгромили «Ахмат» 3-0.

Пресс-служб ЦСКА в своем Твиттере сообщила, что время ожидание команда провела с пользой, опубликовав фотографию вратаря Игоря Акинфеева, сидевшего за рулем клубного автобуса «Ахмата».