ЦСКА долго не мог вылететь из Грозного, где в воскресение провел матч чемпионата страны против местного «Ахмата»
Футбольный ЦСКА долго не мог вылететь из Грозного, где в воскресение провел матч чемпионата страны против местного «Ахмата». По официальной версии причиной задержки рейса стали учения, проходившие в аэропорту.
В аэропорту Грозного футболисты и тренеры ЦСКА провели даже больше времени, чем на поле «Ахмат-арены». Рейс задержали на два часа. По данным «Спорт-экспресса», из-за угрозы теракта. Эту информацию, правда, опровергли в самом аэропорту. В пресс-службе порталу «Чемпионат.ком» сообщили, что никакой угрозы нет. Просто в воздушной гавани проходят учения. Армейцы между тем успели посетовать на дискомфорт. В итоге, однако, команде удалось покинуть Грозный, а разъяснения по всей этой почти детективной истории давал уже глава Чечни Рамзан Кадыров. Он, уже, правда, об учениях не говорил. В своем «Телеграмм-канале» Кадыров заявил, что произошла рядовая задержка рейса и добавил, что терроризм в Чечне полностью ликвидирован. Что же касается матча, после которого ЦСКА не мог улететь, то в нем армейцы разгромили «Ахмат» 3-0.
Пресс-служб ЦСКА в своем Твиттере сообщила, что время ожидание команда провела с пользой, опубликовав фотографию вратаря Игоря Акинфеева, сидевшего за рулем клубного автобуса «Ахмата».
Комментарии7
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boooben 12 марта 2018 | 10:09
Гордые абреки хоть так отомстили за поражение :)
russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 10:10
boooben: Молодец ЦСКА!!! Отыимели макак с жестким счетом)))))))) И срать на профессора дырова.
vinibi 12 марта 2018 | 10:16
russkie_za_sverjenie: Рядовые футболисты Терека тут не причем- тут торчат уши, как вы правильно выразились глав-макаки и его придворных шестерок!!!
voenpes 12 марта 2018 | 10:14
Надеюсь, Ахмат-сила, не заставляли кричать.
piter_ug 12 марта 2018 | 10:16
//3:0//
Ужжоос!
Это же практически ущемление национальной гордости выходцев из зелёнки!
vlabumur 12 марта 2018 | 10:23
«Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву»
М И Кутузов.
sasass 12 марта 2018 | 10:41
Бой был в логове врага , как Киевское Динамо ,когда-то бой вела на своей оккупированной территории с непобедимыми фрицами...)))