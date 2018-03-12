Священник: Благодатный огонь в Храме Гроба Господня в Иерусалиме зажигается от масляной лампады

Благодатный огонь в Храме Гроба Господня в Иерусалиме зажигается от масляной лампады. Так утверждает один из настоятелей Храма, представляющий Армянскую церковь Самуил Агоян. В интервью израильскому телевидению он подчеркнул, что ничего мистического в происходящем нет. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — отметил священник.