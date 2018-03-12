Священник: Благодатный огонь в Храме Гроба Господня в Иерусалиме зажигается от масляной лампады
Благодатный огонь в Храме Гроба Господня в Иерусалиме зажигается от масляной лампады. Так утверждает один из настоятелей Храма, представляющий Армянскую церковь Самуил Агоян. В интервью израильскому телевидению он подчеркнул, что ничего мистического в происходящем нет. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — отметил священник.
Комментарии58
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nikolay333 12 марта 2018 | 11:04
Новость надо было приберечь на первое апреля.
alalrom 12 марта 2018 | 11:06
Да что там огнь неизвестно откуда.
Вот нанопыль и исчезающие часы Патриарха, вот истинные чудеса.
Именно здесь надо поискать утерянные честь. совесть и наконец христианские ценности
ivorytower 12 марта 2018 | 11:16
Возмущение эхомацы можно понять. оскорблены их чувства настоящих "русских".
windows 12 марта 2018 | 11:21
alalrom: По части "чудес" мы их давно переплюнули.
aantipov067 12 марта 2018 | 11:07
Ахах, а почему от масляной лампады- зажигалки от дьявола?
captainobvious 12 марта 2018 | 11:09
он бы ещё сказал, что подарки под новогоднюю ёлку кладут родители, а не Дед Мороз...
maximiv969 12 марта 2018 | 11:28
captainobvious: 5+
stoned_fox 12 марта 2018 | 11:10
А в чём новость то? Да ещё и "дня"?!
windows 12 марта 2018 | 11:24
stoned_fox: Я тоже не понимаю в чем прикол. Неужели кто-то из нормальных людей мог думать, что "благодатный огонь" сходит с неба?
antipatrick46 12 марта 2018 | 11:20
timwlad66: Оставь свои еврейские штучки для для работы среди соплеменников. Нам твоя инсайдерская информация ни о чем не говорит. Понятно, что ты погружен в израильские дела с головой, но мы-то здесь причем?
razval74 12 марта 2018 | 11:22
Теперь понятно, почему Раша вышла из ЦЕРН.
stalinator 12 марта 2018 | 11:29
Невзоров посрамлен?))
realtor_igor 12 марта 2018 | 11:36
Армяне - армяне...
senioradvokat 12 марта 2018 | 11:37
Всегда писали ,что это огонь обладает таким свойством ,что он не обжигает и тогда возникает вопрос :если даже зажигают с помощью лампады, то почему тогда этот огонь по своим свойствам не похож на обычный ,который обжигает ?