Один из районов Новосибирска этим утром затянуло черным дымом
Это произошло из-за пожара на складе шин.
Густой дым видели из разных концов города, но больше всего не повезло жителям Заельцовского района. Именно там в промзоне загорелся ангар, где хранились резиновые покрышки. Прибывшие на место пожарные расчеты оценили площадь возгорания в 300 квадратных метров.
По данным МЧС, пожар уже локализовали. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших и погибших нет. На ближайших улицах по-прежнему тяжело находится. Концентрация вредных веществ пока не превышает допустимых значений, говорят эксперты.
Угрозы для населения нет. Тем не менее, специалисты все же рекомендуют детям, пожилым и больным людям не выходить лишний раз на улицу, не открывать окна и употреблять больше воды.
По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем.
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