Британские власти близки к тому, чтобы официально обвинить Москву в попытке отравления Сергея Скрипаля
Британские власти близки к тому, чтобы официально обвинить Москву в попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. За этим могут последовать жесткие санкции.
Как ожидается, сегодня в Лондоне состоится заседание совета нацбезопасности. По информации The Times, оно может пройти уже в первой половине дня. Спецслужбы доложат главе правительства Терезе Мэй о последних результатах расследования инцидента в Солсбери. Издание пишет, что полиция и разведка готовы представить доказательства того, что за покушением на убийство стоит Россия. Сразу после этого премьер может выступить с официальным заявлением, в котором возложит на Москву ответственность за атаку. Мэй готова применить санкции вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въездных визах людям, близким к российскому руководству, отмечает The Times.
Бывший сотрудник ГРУ, обвиненный в России в шпионаже в пользу Великобритании, получил там убежище после того, как его обменяли на российских разведчиков. 4 марта Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в британском Солсбери. В полиции сообщили, что они были отравлены неизвестным веществом. По данным СМИ, речь идет о редком нервно-паралитическом яде, который был разработан в лаборатории российской Службы внешней разведки.
В Кремле отрицают причастность к данному инциденту.
Комментарии38
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doorin 12 марта 2018 | 10:04
Breaking news !!!
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Т.Мэй обвинила русских в отравлении патриотов
Великобритании - Скрипаля и Березовского, в смерти
принцессы Дианы, а таже в покушении на отравление
королевы Великобритании, её мужа, а также всех их
детей.
В связи с чем всем русским отныне запрещен въезд
в Великобританию.
А также всех русских депортируют в ближайшие сутки из
туманного альбиона навсегда с полной конфискацией всего
имущества.
\ The Guardian \
russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 10:05
doorin: Ватники и портянки начинайте скулить: вывсёфрете!! авыдокажите!! ихтамнет!! презуциямиминовсти!!!
Карликовый педофил не в состоянии контролировать речь своего пресс-секретаря, что уж говорить о изменении существующего миропорядка.
По количеству позора, который главвор заработал для России, втоптав ее репутацию в говно, он давно превысил позор от ельцна и горбачева вместе взятых.
А вы, скот, терпите дальше его ВВ. Воровство и вранье. Вы же трусы. И совести нет. И на будущее собственных детей плевать.
haldey 12 марта 2018 | 10:25
russkie_za_sverjenie: Скулить? Да нам уже по-барабану, что там тявкают британцы и американцы))) Мы же не хохлы, что бы им в рот заглядывать!
По поводу детей! Важный аспект! Вы демократы-либералы воспроизвели беспризорщину и еще что-то тявкать пытаетесь! Вы уничтожали образование и пытались из нас сделать уборщиков туалетов на Западе... А вот хрен вам! Наши дети уже первые места на мировых олимпиадах завоевывают! Наши дети уже получают достойное образование! Наши дети уже видят будущее нашей страны, как самой великой державой, а не поставщиком рабов на Запад, как Украина... Так что, помалкивали бы, д-лы, б-ь...
rabin_tagor 12 марта 2018 | 10:34
haldey: мы-вы, нас-вас, наши-ваши.
Опять шизофреников с раздврением личности набрали.
Сколько там вас?
vasilevich58 12 марта 2018 | 10:40
Если "Москва" отрицает причастность, значит это точно её рук дело, в чём собственно ни кто из тех, у кого не засраны телеком мозги, и так не сомневался.
vasilevich58 12 марта 2018 | 10:42
Боюсь, что после "выборов" и Чемпионата Мира нынешнее время покажется нам воплощением свободы, справедливости и гуманизма.
elen_starikova 12 марта 2018 | 10:39
russkie_za_sverjenie: Скот это вы. Просто скот.
sab171 12 марта 2018 | 10:06
doorin: Абрамович сон рассказал?
patrik03 12 марта 2018 | 10:04
Британские власти близки к тому, чтобы официально обвинить Москву в попытке отравления Сергея Скрипаля...
Методичку ждут из Вашингтона?
russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 10:07
patrik03: Ну уж лучше из успешного и богатого Вашингтона, чем из нищей воровской Москвы.
patrik03 12 марта 2018 | 10:14
russkie_za_sverjenie:
Всоси свой нос.
sjuzanna 12 марта 2018 | 10:34
russkie_za_sverjenie: \\Ну уж лучше из успешного и богатого Вашингтона, чем из нищей воровской Москвы.\\
Полагаете, что это одна и та же методичка, только пути доставки разные?
ivfn 12 марта 2018 | 10:19
patrik03:
Все бы ничего ,если бы не выборы. Поэтому вопрос напрашивается ,а не принесли ли в жертву этого Скрипаля. ? Его что с 2010 года не могли грохнуть ? А тут на тебе , помер?
Скрипаль - отличный пример, как джентельмены могут использовать предателя
Он то думает, что всё уже в шоколаде, тихая сытая жизнь в старой доброй Англии, ан нет,джентельмены решили по другому - ты нам нужен дружок, выборы в России на носу.
patrik03 12 марта 2018 | 10:28
ivfn:
Не знаю, может быть, конечно, но ближайший "соперник" В.Путина так далеко по рейтингу, что никакой "скрипаль" точно ему не поможет. С другой стороны, я уверен что это не наши, потому что если восемь лет ждали, с 2010 года, могли бы ещё месяц подождать, пока изберут В.Путина и его поздравит Т.Мэй. Остаётся один вариант - провокация самого С.Скрипаля.
sjuzanna 12 марта 2018 | 10:37
ivfn: Очень похоже на то, что кто-то в Великобритании очень ждал повода напомнить Москве о себе.
beobachter 12 марта 2018 | 10:06
Никогда не делали этого российские спец службы и вот опять...
lnmanusnostras1 12 марта 2018 | 10:07
Осталось чуть чуть поднажать)
mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 10:11
Для России было очень важно покарать предателей нацдилера и получить очередные столь полезные для экономики санкции.
Кстати, а товарищ Кобаладзе тоже ведь работал в чекистской внешней разведке.
Это он в студии Эха придуривается и выглядит этаким весёлым добряком, а на самом деле наверняка был верным бойцом комуняцко-чекистского режима.
Недаром до генерала дослужился.
silver1972 12 марта 2018 | 10:11
И помните - у нас длинные руки! (с).
Кстати, я вчера отрывок смотрел из фильма какого-то про Путина. Так вот, там его спрашивали - что вы не можете простить? Путин сказал - все могу простить, кроме предательства. И ответил он это с таким выражением на лице, что все предатели и даже те кто еще только думает - а не начать ли родиной торговать? - поежились.
b522 12 марта 2018 | 10:27
silver1972: И предателей присягавших Украине? А потом тепло принятых Путиным? А предатель Сноуден? Вывсеврете!
venmud 12 марта 2018 | 10:11
"В Кремле отрицают причастность к данному инциденту."
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Вспоминается главный лозунг советских времен: "Партия - наш рулевой!" Вот и мы со Степанычем, глядя на Кремль, на работу сегодня не пойдем, залудим по "Путинке" для повышения производительности труда, как Старший обещал, а завтра скажем, что до темна вкалывали в затопленном говном подвале.
vladimirgornitsky 12 марта 2018 | 10:12
Непостижимо просто - зачем оно им, чекистам было надо. О чем-то они думали, когда затевали это. Что-то выиграть хотели, какая-то цель была. Не просто же так операцию разрабатывали. И что же это за выигрыш, что за цель такая, ради которых стоило очередной раз ставить страну под удар?
Ничего, кроме бессмысленной злобы, на ум не приходит.
Ну и, конечно, полный непрофессионализм чекистов. Очередной провал. Только и могут, что липовых террористов убивать да диссидентов сажать.
silver1972 12 марта 2018 | 10:16
vladimirgornitsky: Смысл понятен - чтоб другим неповадно было. Какое-то время назад проходила инфа в СМИ, что Потеев ( или как там его звали?) помер при маловыясненных обстоятельствах. Это бывший полковник ГРУ, который в США скрывался.
venmud 12 марта 2018 | 10:19
vladimirgornitsky: "какая-то цель была."
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Грозно негрозным помахивать, забугорным на потеху.
mitosss 12 марта 2018 | 10:31
vladimirgornitsky: так следствие не завешено, а тебе все уже ясно? ты в нквд не работал?
piter_ug 12 марта 2018 | 10:13
//доложат главе правительства Терезе Мэй...//
Чем не мать-Тереза-2?
И в знак солидарности санкциями Англии могут поддержать и другие страны Европы.
Много безработных появится в миде!
magna_tab 12 марта 2018 | 10:16
Плакал ЧМ-2018 в рф!
nikmart001 12 марта 2018 | 10:22
magna_tab: Ну для этого все и делалось!
Ну не пробирки же царапать в самом деле!
silver1972 12 марта 2018 | 10:33
magna_tab: Из-за этого ЧМ-2018 ни кто отменять не будет. Это очевидно. Слишком мало времени осталось.
komiccap_nkvd 12 марта 2018 | 10:20
\\ речь идет о редком нервно-паралитическом яде, который был разработан в лаборатории российской Службы внешней разведки\\
это железное доказательство.
таких масса. например, на Ближнем Востоке, террористы из Калашникова, расстреляли заложников. а это наш автомат. значит Путин виноват.
а санкции пусть вводят.
vlabumur 12 марта 2018 | 10:20
Доверия у меня больше к правительству Англии чем к правительству России.
Хотя я не поклонник ни Англии ни запада,и патриот России,но не Российской власти.
vasya_von_smetankin 12 марта 2018 | 10:27
Анивсёврут!
mavreh 12 марта 2018 | 10:35
Работа ЦРУ = 100%.
Только эти дебилы, зная свою безнаказанность, действуют так топорно.
sg72 12 марта 2018 | 10:36
Топорно пидары работают. Где разработан яд знают, а сказать где был отравлен выблядок с дочкой не могут. То в супермаркете, то в совем доме, то в кафе. Нормальный нервно-паралитический газ убивает мгновенно. Зачем такое вещество применять, чтобы жертвы ходили как зомби 2 часа, дыша перегаром на полицаев. да еще поотм неделю в коме загорали - знают наверное только английские спецслужбы. А на самом деле все просот. Надо как в случае с Литвиненко дать такую яркую картинку, чтобы поверил самый тупой нищий алкаш англии, коотрый газеты только как одеяло использует..
А вот в случае с Березовским вполне соглачен что это наши спецслужбы. Сначала внезапно разорился и пересрался со всеми. Потом написал какое то письмо Путину, только успел сказать об этом СМИ, как тут же культурно удушился на тонком шарфике в заперотй изнутри ванной. Вот это ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!!! Даже англы скрепя сердце признали самоубийством. В это верю. Шарфик могут наши агенты провезти в Агнглию незаметно. Полоний и боевые газы - НЕТ. Только сами английские спецслужбы в состоянии. Как собственно оно и было..
elen_starikova 12 марта 2018 | 10:37
Близки к тому, чтобы обвинить? Паршивая демократия во всей красе. Сами угробили Литвиненко, виноват Луговой, сами повесили Березовского, виноват Путин, сами отравили Скрипаля, и уже близки к тому, чтобы обвинить.
vargor 12 марта 2018 | 10:40
Англосаксонские русофобы всегда были врагами России и неудивительно, что они хватаются за что ни попадя лишь бы, ещё раз бросить камень в Россию. Сами убивают и сваливают на наши спецслужбы. А в данное время им выгода и в том, что бы повлиять на выборы против Путина и в пользу бойкота ЧМ по футболу. Глупые. Большинство россиян никогда не встанут на сторону погибшего предателя. Англичане только добавляют антизападных настроений своими клеветническими нападками на нашу страну.
Вороги, что с них взять.
nersesov 12 марта 2018 | 10:41
Как ожидается, сегодня в Лондоне ..... оно может пройти ...... полиция и разведка готовы представить доказательства ....... премьер может выступить с официальным заявлением....... готова применить санкции вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въездных визах людям, близким к российскому руководству....
И все это отмечает наша любимая The Times.
balkin 12 марта 2018 | 10:43
Сильно сомневаюсь, что исполнители (предположим, предположения MI6 верны) отравления "близки к российскому руководству". Скорее, это даже не сотрудники одной из разведок, тем паче МИДа, но - агенты-резиденты либо Великобритании, либо одной из европейских стран. Скорее всего, исполнитель даже не предполагал, что повлекут его действия, был использован "втёмную". Не исключено также, что исполнитель уже весьма далеко от места действия, как бы то ни понимать.
Это всё, конечно, если предположить умышленное убийство в целях устрашения.
Кстати, доказывать "Кремлю" никто ничего не обязан. Подозрений, тем более уверенности - вполне достаточно. Прецедент уже был, и именно с Великобританией