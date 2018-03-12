Британские власти близки к тому, чтобы официально обвинить Москву в попытке отравления Сергея Скрипаля...

Британские власти близки к тому, чтобы официально обвинить Москву в попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. За этим могут последовать жесткие санкции.

Как ожидается, сегодня в Лондоне состоится заседание совета нацбезопасности. По информации The Times, оно может пройти уже в первой половине дня. Спецслужбы доложат главе правительства Терезе Мэй о последних результатах расследования инцидента в Солсбери. Издание пишет, что полиция и разведка готовы представить доказательства того, что за покушением на убийство стоит Россия. Сразу после этого премьер может выступить с официальным заявлением, в котором возложит на Москву ответственность за атаку. Мэй готова применить санкции вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въездных визах людям, близким к российскому руководству, отмечает The Times.

Бывший сотрудник ГРУ, обвиненный в России в шпионаже в пользу Великобритании, получил там убежище после того, как его обменяли на российских разведчиков. 4 марта Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в британском Солсбери. В полиции сообщили, что они были отравлены неизвестным веществом. По данным СМИ, речь идет о редком нервно-паралитическом яде, который был разработан в лаборатории российской Службы внешней разведки.

В Кремле отрицают причастность к данному инциденту.