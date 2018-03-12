Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента в Германии
Он поставил красной ручкой крестики напротив фамилий каждого из кандидатов, а посередине бюллетеня написал «Путин надоел». Фотографию Ходорковский разместил в Твиттере.
Предприниматель отметил, что специально съездил на избирательный участок в Ганновер, чтобы начать протестную акцию «Путин надоел. Присоединяйтесь».
Комментарии8
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tttyyy 12 марта 2018 | 09:39
Кого в стране интересует как проголосовал этот жулик и убийца Ходорковский, кроме пяти процентов нашей полудурочной либерастни.
romashka__ 12 марта 2018 | 09:41
tttyyy: ПЖиВ - власть.
patrik03 12 марта 2018 | 09:50
Предприниматель отметил, что специально съездил на избирательный участок в Ганновер, чтобы начать протестную акцию «Путин надоел. Присоединяйтесь»...
С ума свели поджидованную публику, один призывает портить бюллетени, другой призывает к бойкоту, третья голосовать за К.Собак, четвёртые - за Г.Явлинского. Куда бедному еврею податься?
haldey 12 марта 2018 | 10:12
patrik03: В Израиль)))
А серьезно, в том то весь и фикус, принцип надгосударственного управления по-американски и заключается в "разделяй и властвуй!" Американские холопы не умеют консолидироваться, потому и проигрывают по всем направлениям! Ходорковский торгаш и жулик, и ему не дано понять принцип управления суперсистемами! А в меру непонимания, он даже дает пасы власти... Чем больше его людей послушается, тем ниже будет результат и Собчак, и Явлинского, и других фейковых кандидатов!
Давайте демократы - либералы, как лебедь рак и щука, продолжайте в том же духе))) Смешно смотреть, как ваши 5 процентов умудряется еще и перегрызться))) Пойду возьму попкорн и полюбуюсь, как ксюша втаптывает лешу, а гриша вообще ниже плинтуса, а тут еще, и спонсор сверху на вас наложил, вас и не заметно, "только в виде грязи под ногтями")))
Успехов в понимании процессов!
olegleon 12 марта 2018 | 09:41
Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента в Германии.... повысив явку на выборах 2018.
sergeev67 12 марта 2018 | 09:42
Красава! Поднял явку, как мог. Собственно, сделал то, чего так долго добиваются российские власти.
А уж дальше пропорционально голоса распределят и большинство достанется кому надо.
democ 12 марта 2018 | 10:25
Вот что значит интеллигентный человек. А ведь мог написать и круче, но никогда не будет опускаться до "сортира".
wtrn 12 марта 2018 | 11:37
Никакому ребенку не нравится все время быть самым маленьким и наименее способным.