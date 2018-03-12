Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента в Германии

Он поставил красной ручкой крестики напротив фамилий каждого из кандидатов, а посередине бюллетеня написал «Путин надоел». Фотографию Ходорковский разместил в Твиттере.

Предприниматель отметил, что специально съездил на избирательный участок в Ганновер, чтобы начать протестную акцию «Путин надоел. Присоединяйтесь».