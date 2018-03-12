Работники российской уголовно-исполнительной системы сегодня отмечают свой праздник

В современной России тюремная система во многом ассоциируется с ГУЛАГом. До сих пор в нашей стране используют сеть исправительных колоний, унаследованных от главного управления лагерей и мест заключения, причем расположены они в отдаленных и малонаселенных районах. В последние годы в России начинают открываться памятные знаки работникам ГУЛАГа. Как это произошло позапрошлой осенью в Коми. У входа в женскую исправительную колонию на месте бывшего лагерного пункта установили мемориальную доску, на которой были слова благодарности сотрудникам-создателям колонии. После резонанса в СМИ и возмущения правозащитников доску убрали. Сотрудников исправительных учреждений нередко обвиняют в чрезмерной жестокости по отношению к заключённым. Их избивают, подвергают изощрённым пыткам. Колонии переполнены, заключённые жалуются на плохое обращение. Иногда в исправительных учреждениях гибнут люди.

Во ФСИН сейчас работает около трёхсот тысяч сотрудников.