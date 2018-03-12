Работники российской уголовно-исполнительной системы сегодня отмечают свой праздник
В современной России тюремная система во многом ассоциируется с ГУЛАГом. До сих пор в нашей стране используют сеть исправительных колоний, унаследованных от главного управления лагерей и мест заключения, причем расположены они в отдаленных и малонаселенных районах. В последние годы в России начинают открываться памятные знаки работникам ГУЛАГа. Как это произошло позапрошлой осенью в Коми. У входа в женскую исправительную колонию на месте бывшего лагерного пункта установили мемориальную доску, на которой были слова благодарности сотрудникам-создателям колонии. После резонанса в СМИ и возмущения правозащитников доску убрали. Сотрудников исправительных учреждений нередко обвиняют в чрезмерной жестокости по отношению к заключённым. Их избивают, подвергают изощрённым пыткам. Колонии переполнены, заключённые жалуются на плохое обращение. Иногда в исправительных учреждениях гибнут люди.
Во ФСИН сейчас работает около трёхсот тысяч сотрудников.
Комментарии13
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blindpew_33 12 марта 2018 | 09:37
День вертухая? или палача?
costs 12 марта 2018 | 10:00
blindpew_33: надо все тюрьмы расформировать а зеков распустить , так по вашему ?
post_v 12 марта 2018 | 09:40
Почему ФСИН и РПЦ до сих пор не потребовали признать экстремистской известную песню "Белая Армия, Черный Барон" со словами "мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей"?
Кстати, митрополит Волоколамский мог бы спеть этот куплет дуэтом с подполковником ФСИН в отставке Светланой Журовой. У них голоса красивые….
ha12raz 12 марта 2018 | 09:40
Зэки пятый угол будут искать.....сегодня еще у одной отрасли "силовиков"-скрепы загул.
mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 09:40
Нормальный человек не может добровольно "работать" в гулаге.
Эта преступная организация была создана большевицкой бандой для истребления россиян.
skulllll 12 марта 2018 | 10:10
mikhail_spb_: Ну значит всех преступников нужно освободить и поселить на квартирах у либерастов и борцунов...
Альтернативно умный, возьмёшь пару блатных к себе пожить?)))
Вот где вас таких идиотов только набирают? Где та помойка? Ну что не либерал так дегенерат дегенератом.
kochar 12 марта 2018 | 10:27
mikhail_spb_: "...Нормальный человек не может добровольно "работать" в гулаге."
_____________
Для этой работы нужен особый психотип.
Кстати,с этой работой классно справится водитель эвакуатора мосгортранса.
mamiluk 12 марта 2018 | 09:48
Для нынешнего режима-палачи,холуи в шинелях и погонах ценнее,чем человеческая жизнь и человеческое достоинство,чем правда....эти слуги дьявола-помогают скрывать от народа правду... за правду бить и убивать.
vilingrad 12 марта 2018 | 09:48
Они опять празднуют... шо за страна?
platonnekafrin 12 марта 2018 | 09:49
"Спасибо, Создатель!" (доска мемориальная на тюрьму)
democ 12 марта 2018 | 10:20
300 000 - не слишком ли много для 140 млн. населения?
ostapbey 12 марта 2018 | 10:34
democ:
Смена же по графику..
Сядут все...Кто еще мог придумать пословицу что мол от тюрьмы не зарекайся?..Только нищий с сумОй!!!
Даже..
malinskii 12 марта 2018 | 11:24
они сегодня будут добрые......