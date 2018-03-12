Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как пишет газета The Times, скорее всего, она объявит об этом после совещания с руководителями силовых структур. Мэй, утверждает издание, может занять жёсткую. Позицию вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въездных визах людям, близким к российскому руководству. В выходные получила подтверждение информация о том, что Скрипаль и его дочь серьёзно пострадали от нервнопаралитического газа. В Москве обвинения в причастности к произошедшему называют голословными.