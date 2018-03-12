Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как пишет газета The Times, скорее всего, она объявит об этом после совещания с руководителями силовых структур. Мэй, утверждает издание, может занять жёсткую. Позицию вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въездных визах людям, близким к российскому руководству. В выходные получила подтверждение информация о том, что Скрипаль и его дочь серьёзно пострадали от нервнопаралитического газа. В Москве обвинения в причастности к произошедшему называют голословными.
Комментарии25
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tttyyy 12 марта 2018 | 09:37
Дерьмократия во всей красе, никакой презумпции невиновности....а вообще эта бабка бы лучше самой занялась, постоянно одета как плечевая с трассы, хотя чему удивляться, Англия уже давно лежит под Америкой.
ugas 12 марта 2018 | 09:41
tttyyy: Нравится вам ваша помойка, вот и сидите в ней и не высовывайтесь. Чумным нечего делать на западе.
patrik03 12 марта 2018 | 09:45
Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля...
Она ещё молодец, что десять дней терпела, прекрасно ведь знала план действий своих спецслужб.
alexandr_l 12 марта 2018 | 09:46
patrik03: не лезь на чужую территорию - ты же по проктологии
opiatnovyi63 12 марта 2018 | 09:45
ugas: мстительный убийца из Кремля иначе не может-это диагноз !
tttyyy 12 марта 2018 | 09:47
ugas: только опять с Запада вернулась, шенген на руках, с деньгами напряга нет, а когда ты при деньгах то почему-то нас чумных с российской помойки очень даже на Западе привечают .
freedommen 12 марта 2018 | 10:15
Блестящая спецоперация озеровцев. Получить, распилить, недоделать и свалить все на английскую королеву. Кому он нужен этот ЧМ? Ротенбергу? Тимченко? Не смешите мои тапочки. А вот тапочкам указанных лиц фиолетово все, что ниже ног хозяина.
luger_max_otto 12 марта 2018 | 09:43
Путеныш запел о презумпциях? Объясняю: невиновность презумпируется исходя из того, что большинство- не преступники. Путинский режим никак не относится к подобному большинству.
lacosta1969 12 марта 2018 | 09:53
luger_max_otto: Любитель американских собак разорвавших Югославию, Ирак, Ливию, следящих и подслушивающих всех и вся, устраивающих по всему миру оранжевые революции, спонсирующих террористов по всему миру. Хватить тявкать проамериканская моська. Это штатовская очередная провакация, утрись уже.
demokrat62 12 марта 2018 | 10:06
lacosta1969: Так проамериканские моськи -это твои запутинские друзья.Они ведь там покупают особняки,отдыхают,лечатся.Вон в Италии очередного "патриота" на отдыхе застукали
lacosta1969 12 марта 2018 | 10:23
demokrat62: А ещё патриотов застукали на Донбассе, на заводах, в школах, конторах, в глубинке, в столицах. А вас продажных либершлюшек застукали в крысятнике, где вы друг друга грызёте.
vilingrad 12 марта 2018 | 09:44
tttyyy: Шувалова пустят в особнячок на двести комнат, бельишко собрать?
vlabumur 12 марта 2018 | 10:11
tttyyy: Дерьмократия во всей красе, никакой презумпции невиновности...
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Скоро оплеванные борцы с запада вернутся и дадут Бому достойный ответ.
meister_luvin 12 марта 2018 | 09:37
это нерадостно
olegleon 12 марта 2018 | 09:37
а сейчас её позиция мягкая? и что это за мода такая писать "может"? т.е. если сделает это, то "мы первые сообщили". а если не сделает, то "ну мы же не утверждали".
kara 12 марта 2018 | 09:40
а если не подтвердится русский след,она уйти готова?ну а что, или пан или пропал, словоблудие уже надоело. уже Американцы официально не подтвердили причастность Асада к химатакам.
vilingrad 12 марта 2018 | 09:46
kara: если не подтвердится русский след"
Чувак, ты не понял. Запад применяет к Путину политику "А вы докажите!" Надоело чекистское вранье. Подтверждать уже никто не будет- давят Путина, как вошь на лысине. Сам виноват- тупой сапог...
neyexo 12 марта 2018 | 09:41
С ЧМ хорошо бы решить вопрос до 18-го
nastawnik_dulo_w 12 марта 2018 | 09:50
В этой Англии покушаются на жизнь россиянки, а МИД молчит?
Разгул преступности в Лондоне опасен для жизни. Пора вводить туда войска ООН.
neyexo 12 марта 2018 | 09:57
nastawnik_dulo_w: не молчит. Вся Англия обсуждает твит посольства в Лондоне. "Какое совпадение ... " (дальше переводите сами:
“What a coincidence! Both Litvinenko and Skripal worked for MI6. Berezovsky and Perepilichny were linked to UK special services. Investigation details classified on grounds of national security.”
zhukovazhan 12 марта 2018 | 09:57
Потом, после "совещания с руководителями силовых структур" никакие доказательства будут не нужны, тогда настанет время приказов.
messija 12 марта 2018 | 09:58
Писец мундиалю!!! Видимо путинским браткам наступает ж...а и блокада всем нам.
us101 12 марта 2018 | 10:03
Данны случай обЪявлен терактом. Если внутреннее расследование подтвердит причастность России, то кремлевский режим будет объявлен спонсором терроризма как раз перед выборами Путина... круто однако.
monterado_ancona_marche 12 марта 2018 | 10:04
Раз объявили, что она готова сделать, значит, она это не сделает никогда.
Непредсказуемые британские женщины, они, как и британские учёные, всегда смешат.
Британская женщина - это тонкий британский юмор...)))
zhukovazhan 12 марта 2018 | 10:25
monterado_ancona_marche: Дополню. Если говорит, что "готова объявить", то её останавливают в данном случае только последствия, на "непредсказуемость" ссылаться уже поздно.