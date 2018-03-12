"Министерство обороны России обвиняет НАТО в создании «военного Шенгена» в Европе"

Как заявил «Красной звезде» замглавы ведомства Александр Фомин, суть в том, чтобы максимально сократить время переброски войск в направлении российских границ. По словам генерала, Северо-атлантический альянс уже создал тыловой запас, необходимый для оперативного развёртывания дополнительной группировки войск, в десятки раз превышающей уже размещённый в Европе контингент США.