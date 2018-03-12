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09:30, 12 марта 2018

Министерство обороны России обвиняет НАТО в создании «военного Шенгена» в Европе

Как заявил «Красной звезде» замглавы ведомства Александр Фомин, суть в том, чтобы максимально сократить время переброски войск в направлении российских границ. По словам генерала, Северо-атлантический альянс уже создал тыловой запас, необходимый для оперативного развёртывания дополнительной группировки войск, в десятки раз превышающей уже размещённый в Европе контингент США.

Комментарии

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mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 09:36


Сапоги засуетились.

luger_max_otto 12 марта 2018 | 09:41

А что им еще делать? Угрожать и возмущаться реакции на угрозы. Вован лиговский чем дальше, тем больше становится наглядным пособием на тему "гопник вульгарис".

shicotus_live 12 марта 2018 | 09:46

По словам генерала, Северо-атлантический альянс уже создал тыловой запас, необходимый для оперативного развёртывания дополнительной группировки войск, в десятки раз превышающей уже размещённый в Европе контингент США...
_________________________________________
Ну да. это не новость. Размещают где либо в Шпротии батальон, но создают инфраструктуру, под дивизию.
Интересно другое. Если таки эта дивизия будет переброшена. где найдут столько проституток и халдеев. для их обслуживания? Это же придется прибалтов на такие работы насильно мобилизовывать))

opiatnovyi63 12 марта 2018 | 09:49

shicotus_live: Не надо было захватывать Крым и пытаться отторгнуть от Украины Донецкую, Луганскую,Одесскую и другие области !

shicotus_live 12 марта 2018 | 09:51

opiatnovyi63: Да это мы сами разберемся, что надо или не надо. ты лучше расскажи, где проституток брать будете? Американцы без них воевать не будут)))

sergeev67 12 марта 2018 | 09:55

shicotus_live: Да это мы сами разберемся, что надо или не надо. ты лучше расскажи, где проституток брать будете? Американцы без них воевать не будут)))

Однако, в Сирии 7-го февраля вагнеровцам всыпали по первое число.
Или в том бою именно у вагнеровцев проституток нехватило?

shicotus_live 12 марта 2018 | 09:58

sergeev67: Ты еще в сказки про то, как "вагнеровцам в Сирии всыпали" веришь?)) а вроде уже большой мальчик))

yuriykyvich 12 марта 2018 | 10:04

shicotus_live: И что вы так проститутками озаботились?
Из России выпишут, у нас этого добра на несколько порядков больше. Опять таки, умные люди поставят дело на поток, да и в бюджет может копеечка капнуть (особенно когда страна находится в состоянии перманентного экономического кризиса, это будет не лишне, может сумеют и дров закупить для отопления детского сада в каком-нибудь Мухосранске)

shicotus_live 12 марта 2018 | 10:19

yuriykyvich: Из России выпишут, у нас этого добра на несколько порядков больше....
__________________________________
Так у нас то они в подавляющем большинстве украинки или белоруски, типа Рыбки))
Так что, подозреваю, что на этом зарабатывать будем не мы. а незалежная)) Еще наверняка очередной властный придурок из страны 404 что либо ляпнет, типа мы так помогаем НАТО, возьмите нас в члены)))

(комментарий скрыт)

budweiser23 12 марта 2018 | 10:15

shicotus_live: однако необходимо отметить, что пока РФ вынуждена закупать у турков старые прсудины для переброски л/с и техники в Сирию, мечты о проститутках неуместны...для этого достаточно мозолистых рук, не правда ли?

shicotus_live 12 марта 2018 | 10:23

budweiser23: пока РФ вынуждена закупать у турков старые прсудины для переброски л/с и техники в Сирию,...
________________________________
С одной стороны,да, пока вынуждена. Ибо отечественные верфи еще не справляются с возможными заказами как на военные. так и на гражданские суда. Действующие завалены заказами на годы вперед. а новые строить дорогое удовольствие.
С другой стороны, с задачей обеспечения группировки в Сирии вполне успешно справлялись наши БДК. Погуглите "Сирийский экспресс".

budweiser23 12 марта 2018 | 11:11

shicotus_live: С одной стороны,да, пока вынуждена....
////////
Об этом и речь, не говоря о полноценной половой жизни каждого офицера и солдата РФ, или вы думаете, что в нашей армии только бухают, упрекая в половом разврате противника?

shicotus_live 12 марта 2018 | 11:15

budweiser23: А у нас как то исторически сложилось, что борделей для армии не было. В отличие от той же Германии или США.))

budweiser23 12 марта 2018 | 11:32

shicotus_live: вот поэтому и отвлекаются мысли солдат и офицеров на мечты о пьянке и беспорядочной половой жизни во время изучения воинских уставов и инструкций, в дали от родного дома!
Ханжество солдату только вредит!

sab171 12 марта 2018 | 10:21

shicotus_live: сам ты ни с чем не разберешься, в прорубь тебя силой окунули, на стадион силком притащили, 18 пинками в стойло загонят- там найдешь проституток, развратник.

shicotus_live 12 марта 2018 | 10:26

sab171: Никто меня никуда силком не тащил)) Да и бесполезно это)) Я же не оппозиционер какой, чтобы шагать в ногу))

antipatrick46 12 марта 2018 | 09:51

shicotus_live: Тебя возьмут в качестве консультанта - ты знаешь, как обслуживать!

shicotus_live 12 марта 2018 | 10:00

antipatrick46:А ты не отмазывайся))) И не присваивай мне собственные профессиональные заслуги))

sergeev67 12 марта 2018 | 09:53

Ну, после крымской операции, такого рода приготовления выглядят вполне разумно. Тем более, что Госдума уже пыталась поднять вопрос о незаконном отделении Прибалтики от СССР. Ну и патриоты тоже многозначительно намекали что-то по поводу Польши, Болгарии, "далее везде".

aantipov067 12 марта 2018 | 10:12

shicotus_live:\\\Интересно другое. Если таки эта дивизия будет переброшена. где найдут столько проституток и халдеев.\\\

У каждого свой круг интересов..

aisterh 12 марта 2018 | 10:30

shicotus_live: А РФ что тогда? "ничегонетия" или "навсехплеватия", "вороватия"? Если прибалтика Шпротия...

pepetz 12 марта 2018 | 10:51

shicotus_live:
"где найдут столько проституток и халдеев"

Да полно, на одном ЗХЕ человек двести. сидят днем и ночью груши околачивают.

budweiser23 12 марта 2018 | 11:20

pepetz: вы сначала приглядитесь к вашим кумирам....Путен держит 1/3НФБ РФ в Федеральном Резерве США, Дима бухает, володин любит железняка, а приходько снош@ется с шалавами и т. д....... может лучше груши околачивать, чем продать свою совесть вместе с булками?

russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 09:43

mikhail_spb_: Ватники забегали как тараканы))) заистерили портянки))) НАТА НАС ОБИЖАААААЕТ!!!! Скажите спасибо карликовому фюреру, шантажирующему мир ядерными ракетами.

lenin3 12 марта 2018 | 10:30

mikhail_spb_: а он(генерал) вдруг представил,что ему придется взаправду воевать,а не просиживать штаны в штабе.Засуетишься тут...)))

doorin 12 марта 2018 | 09:36

В интервью немецкой газете Bild генсек НАТО заявил,
что Москва, разработала планы удара по объектам
противоракетной системы USA в Европе, включая
удары тактическим ядерным оружием. Последствия
этого удара могут стать настолько катастрофичными,
что полностью разрушенная русскими Европа в 1945г
покажется сущей детской шалостью.

\VG, Норвегия\

vaka257 12 марта 2018 | 09:41

За всё за это пусть Фомин благодарит Путина,за его дальновидную геополитику...

leda53 12 марта 2018 | 09:45

vaka257: А что Фомину и Ко плохо? Они грамотно разворачивают требование увеличить финансирование, - раз такие новые угрозы от НАТО.

putin_itogy 12 марта 2018 | 09:45

Ищо не то создадут..
Они на то имею Право.
-----
путин, а ты на что претендуешь..?
------
Справка Истории. По поводу "могучих сил России".
Не было никогда "могучей рабоче-крестьянской красной Армии, разбившей Антанту и белую Гвардию".
Откройте Историю, и вы удивитесть.
Была, есть, Армия супер-прфессионалов военного дела - БЕЛОЧЕХОВ(управляемая из Франции и Англии), благодаря которой, сначала по плану, Колчак с помощью Армии БЕЛОЧЕХОВ должен был разбить большевиков. Для этого им практически не потребовалось бы почти никаких усилий. На всю операцию ушло бы максимум пару месяцев.
Но потом планы Парижа и Лондона, в отношении России поменялись, и решено было ликвидировать царский режим.
БЕЛОЧЕХИ получили команду из Парижа и Лондона, помочь большевикам.
БЕЛОЧЕХИ, чья миллионнная Армия, простиралась по Танс-Сибирской магистрали, по всей России до Хабаровска, блокировали поставку войск и снабжения Колчкаку, самогог арестовали, и вскорости расстреляли. И по приказу из Парижа БЕЛОЧЕХИ увозя половину золотого запаса России, отбыли морским путём через Владивосток в Прагу. Благодаря царскому российскому золотому запасу, чешская крона была самой твёрдой валютой Европы на протяжение пол-века.
Вот и всё. Вся История.
А то, "мы, мы, красные комиссары. Мы всех победюем, и раком посавим".
Быдло, сермяжное.
Ваш удел - быть батраками, на сильных людей мира сего.

peresvet73 12 марта 2018 | 09:52

Что за мутные намёки?! Если зам. министра обороны не может довести свою мысль до аудитории, то поймёт ли его армия?

(комментарий скрыт)

budweiser23 12 марта 2018 | 10:06

Товарищ Фомин, не переживайте по поводу внешнего врага, его усилия тщетны!
Путен с его клептократией гораздо быстрее развалит всё изнутри!....а, что не развалит сгорит в лесных пожарах, помрёт от запаха свалок, рутения, встречных столкновениях на дорогах, отсталой медицины, авиации или нищеты...всего этого в путрасии навалом!

holic 12 марта 2018 | 10:25

"Министерство обороны России обвиняет НАТО в создании «военного Шенгена» в Европе"

Как будто это что-то плохое...

aantipov067 12 марта 2018 | 10:30

А вот, похоже и основная причина воинственного поведения моськи в последнем обращении к россиянам.
Очевидно альянс с 2014 года приступил к созданию подобной схемы (что естественно, на угрозы следует реагировать), а российские генералы-бывшие мебельщики, садовники, ассенизаторы только теперь сообразили в чём дело и доложили Самому.
Сам, изрядно перебздев разразился воинственной тирадой- "мы как сами нападём на кого хошь..."

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