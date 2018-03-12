В Новосибирске сильно задымлены некоторые улицы
МЧС рекомендует пожилым людям и детям не выходить на улицу. Крупный пожар произошёл утром на складе с автомобильными шинами. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать. Однако полностью потушить справиться с пожаром не получается. По предварительным данным. пострадавших нет. На месте ЧП развёрнуты две химические лаборатории. Утверждается, что пока химически опасных веществ в воздухе не выявлено.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 12 марта 2018 | 09:34
никто не скакал рядом с горевшими шинами?
vasya_von_smetankin 12 марта 2018 | 09:46
А МЧС случайно не "рекомендует пожилым людям" заранее резервировать места на кладбищах?