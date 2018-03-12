Истекает срок возможного снятия кандидатуры с президентских выборов
Истекает срок возможного снятия кандидатуры с президентских выборов. Еще раньше, 9 марта, закончился период, когда можно было отстранить кандидата от участия в выборах по решению суда. Об этом ранее в эфире телеканала НТВ рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
На пост президента России сейчас претендуют 9 кандидатов.
Комментарии11
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canary 12 марта 2018 | 09:08
если была бы совесть отказались бы участвовать в спектакле, грош им всем цена.
ivfn 12 марта 2018 | 09:11
canary:
Вопрос. Зачем тогда шли на выборы? Для того что бы отказаться? Потрачены кстати бешеные деньги на все это. Скольким старушкам можно было дров купить.
canary 12 марта 2018 | 11:05
ivfn: вот я и говорю, была бы совесть - отказались бы, ведь с каждым из них разговор был, это несомненно. не понимать, что они всего лишь -антураж выборов эти кандидаты не могли.
mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 09:16
Неужели за оголтелую пропаганду сталинизма не снимут председателя колхоза им. ленина-сталина?
ruderpost 12 марта 2018 | 10:03
mikhail_spb_: дядя! ты дурак?
post_v 12 марта 2018 | 09:24
"Семеро и стерва"
(фильм 1967 года, режиссер Бернар Бордери)
mamiluk 12 марта 2018 | 09:24
если бы все кандидаты(кроме диктатора) сняли свои кандидатуры-вот тогда бы была интрига...ПРОВАЛ,но данный факт-только подтверждает,что все "кандидаты" УТВЕРЖДЕНЫ в кремле...кстати, Ройзман уже рассказал,ЧТО требуют с глав администраций и регионов:явку обеспечить не менее 60%(изначально 70%-ну никак у них не получается)и конечно, при соблюдении норм-чиновникам сохраняются должности и возможность карьерного роста...
sadda 12 марта 2018 | 09:25
Некому сниматься, Путин и проекты Кремля, которые отрабатывают свои обязательства за конфетку.
sasass 12 марта 2018 | 09:30
Сегодняшняя власть никому государственную казну не отдаст из сегодняшних кандидатов в случае их случайной победы и может наступить финансовая катастрофа на многие годы , а Запад не даст ни пенса и второй раз не будет наступать на Ельцинские грабли...Дилемма тут огромная для нищего народа...
kara 12 марта 2018 | 09:31
а кто девятый?
kochar 12 марта 2018 | 09:36
Противно.