Истекает срок возможного снятия кандидатуры с президентских выборов. Еще раньше, 9 марта, закончился период, когда можно было отстранить кандидата от участия в выборах по решению суда. Об этом ранее в эфире телеканала НТВ рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

На пост президента России сейчас претендуют 9 кандидатов.