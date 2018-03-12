Тираж экспертного доклада «Путин. Итоги. 2018» был полностью изъят сотрудниками правоохранительных органов. Об этом «Эху» рассказал один из авторов доклада, лидер движения «Солидарность» Илья Яшин.

Яшин добавил, что это всего лишь «досадная неприятность», доклад все равно будет напечатан и презентован, как было запланировано.