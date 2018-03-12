Тираж экспертного доклада «Путин. Итоги. 2018» был полностью изъят сотрудниками правоохранительных органов
Тираж экспертного доклада «Путин. Итоги. 2018» был полностью изъят сотрудниками правоохранительных органов. Об этом «Эху» рассказал один из авторов доклада, лидер движения «Солидарность» Илья Яшин.
Яшин добавил, что это всего лишь «досадная неприятность», доклад все равно будет напечатан и презентован, как было запланировано.
Комментарии16
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patrik03 12 марта 2018 | 09:13
Об этом «Эху» рассказал один из авторов доклада, лидер движения «Солидарность» Илья Яшин...
Лучше бы Илья Яшин написал аналитический доклад "Собчак. Итоги. О чём врёт Виторган".
bozman_xl 12 марта 2018 | 09:22
patrik03: Лучше бы Илья Яшин написал аналитический доклад "Собчак, Итоги."...
А что Собчак 18 лет как президент России? Не слышал, расскажите про её итоги на посту президента поподробнее, плис!
evgolius7 12 марта 2018 | 09:25
Число долларовых миллиардеров в России
2000 — 0
2001 — 8
2002 — 7
2003 — 17
2004 — 25
2005 — 30
2006 — 44
2007 — 60
2008 — 87
2009 — 32
2010 — 62
2011 — 101
2012 — 96
2013 — 110
2014 — 111
2015 — 88
2016 — 77
2017 — 96
2018 — 102
По данным Forbes
В 2015 долг населения за ЖКХ вырос на 25 млрд. (+22,5%)
В 2016 уже на 134 млрд. (+98%)
В 2017 он вырос на 375 млрд. (+140%)
Т.е. в 2015 беднейшие 40% еще держались, в 2016 их ситуация ухудшилась, а в 2017 у них случилась настоящая катастрофа.
Про которую все молчат.
budweiser23 12 марта 2018 | 09:43
evgolius7: Вы оптимист, настоящая катастрофа, и это будет у большинства населения, ещё впереди!
Путен продолжит ломать дрова ...
vezdehod 12 марта 2018 | 09:40
Оказывается умеют работать наши "сыскари", когда дело касается самого Владимира Владимировича.
rvs_68 12 марта 2018 | 10:07
vezdehod: "Оказывается умеют работать наши "сыскари", когда дело касается самого Владимира Владимировича."
Скорее, Яшин не умеет работать...
Все те, кто хотят "агитировать против Путина" (что прямо пока не запрещено Законом РФ) - Миронов и Яшин, например, идут по пути "заказать тираж в типографии".
Плохо знают историю: если бы большевики заказывали тираж "Искры" в типографиях, 1917-й год бы не наступил.
И Яшин, и Миронов могли обойтись несколькими хорошими принтерами А3 для тиражирования и "Путин. Итоги", и "Путинской правды".
Но то пока.
Пока не подлежат регистрации в МВД все принтеры и копиры с приложением пробных напечатанных страниц (для фиксации особенностей печати каждого устройства - как отпечатков пальцев у людей).
;-)
julia_hooker 12 марта 2018 | 09:21
И как же Яшку не сожгли вместе с его докладом! Жалко, надо было сжечь его на костре его доклада.
budweiser23 12 марта 2018 | 09:31
Власть, как всегда, бесплатно делает рекламу своим оппоненту Яшину..
Ну ладно, может это и к лучшему, что она туповата!
rvs_68 12 марта 2018 | 09:54
budweiser23: "Власть, как всегда, бесплатно делает рекламу своим оппоненту Яшину.. "
Власть понимает, что:
1) основная масса голосующих за нее - пенсионеры, бюджетники и силовики. И если третьих мобилизует начальство, вторых работодатели, то первых - телевизор. Но информация из ТВ "в одно ухо влетает, а в другое вылетает", т.е. она лишь создает определенный настрой - зритель телевизора часто смотрит его, не включая мозг, поэтому нужен постоянный ежедневный раздражитель для направления мозгов "в нужную сторону".
В то же время эта группа (пенсионеры) очень внимательно читает все, что кидают в почтовые ящики. И здесь уже прочитанная информация осмысливается совсем по другому: если она задевает те области, что интересуют человека (например, здоровье и долголетие), то достаточно одного прочтения, чтобы человек мобилизовался и совершил действие (это показывает реклама БАДов в "газетках", раскидываемых в почтовые ящики).
А политикой то поколение интересуется всегда....
Именно поэтому так пресекается любая возможность донести печатный вариант агитации против Путина до каждого избирателя.
Кстати, для политологов интересен был бы эксперимент на двух избирательных участках рядом в одном населенном пункте (обычно они до 400 квартир каждый): на одном разложить по почтовым ящикам Яшинский доклад "Путин. Итоги" или "Путинскую правду" Миронова, а другом не делать этого. И сравнить результат.
;-)
skulllll 12 марта 2018 | 10:14
rvs_68: Либерастня тоже самое писал про другой немцовско-яшинский доклад :" Путин. Война". Что сейчас все прочитают и как начнуууут покрышки жечь.
Понимаешь, либерал в России-синоним дерьма. И чтобы либерал не писал, веры ему ноль целых, хрен десятых.
rvs_68 12 марта 2018 | 10:23
skulllll: "...сейчас все прочитают и как начнуууут покрышки жечь. "
Вы сами все разложили по полочкам: для Вас (индивида) отношения с государством (властью) лежат не в области разума, а в области веры.
Действительно, ошибаются люди, считающие остальных себе подобными и надеющиеся разбудить мыслительные процессы в общей массе населения.
;-)
budweiser23 12 марта 2018 | 10:45
skulllll: вы хотите сказать, что мультфильмы нацлидера и его обещания за последние 10 лет эффективнее...или дело в деньгах, которые власть вытаскивая из наших карманов бесцеремонно бросает на самосохранение себя любимой?
Я, вам скажу, что путинизм основан на деньгах, что сосёт из страны любыми способами, а вы манипулируете понятиями в угоду этой власти! Вы тролль или путинист?
skulllll 12 марта 2018 | 10:51
budweiser23: Я обычный человек, не фанат Путина, но я вижу изменения, произошедшие с 90-х. А вашей либерастне посоветовал бы напечатать доклад с её достижениями и сравнить их с путинскими. Тогда и посмотрим. Это же не трудно? За десять ельцинских лет собрать достижения.
budweiser23 12 марта 2018 | 11:06
skulllll: мы живём лучше, потому что на нашу страну лился золотой дождь от нефтедоходов, и путинских достижений, кроме воровства и разбазаривания, в этом нет, не было и не будет!
Старайтесь учитывать причинно-следственные связи, а не иллюзии, в противном случае вам придётся платить за ошибки Путена больше других...
skulllll 12 марта 2018 | 11:19
budweiser23: Может мы живём лучше, потому что с нефти стали налоги платить? Как вам такая версия?
Какая разница сколько стоит нефть 10 или 100 баксов, если тот же Ходорковский ни копейки в бюджет не платил. Нельзя же объяснить, что месяцами не платили пенсии и зарплаты бюджетникам только тем, что нефть была низкая. Да и вообще, если все такие воры, то зачем создавали Фонд благосостояния, зачем строят мост в Крым? Перевели бы деньги в офшоры и сидели бы.
budweiser23 12 марта 2018 | 10:36
rvs_68: кто же спорит, но нельзя ли было, с учётом круглосуточного оперативного сопровождения объекта, а в этом сомневаться не приходится, провести мероприятие в самой типографии?
Тихо и без шума?.... но они не могут это сделать в силу отсутствия агентуры при низкой профпригодности