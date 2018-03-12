Премьер Великобритании Тереза Мэй сегодня может объявить о высылке из страны российских дипломатов. По данным The Times, политик уверена, что за покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Москва.

Санкции против России, как ожидается, последуют после заседания совета национальной безопасности, на котором Тереза Мэй получит последнюю информацию от руководства силовых структур. Сразу несколько британских СМИ сообщают, что премьер готова занять жесткую позицию по делу о покушении на Скрипаля. В частности, Мэй может объявить о высылке российских дипломатов и отказе во въезде в Великобританию людям, близким к российскому руководству. Таблоид The Sun ранее сообщал, что речь также может идти о совместном международном осуждении со стороны британских союзников – Франции и Германии.

По данным источников The Times в правительстве, полиции и силам безопасности уже удалось найти «существенное доказательство» связи Москвы с нервно-паралитическим газом, который использовался для покушения на Скрипаля и его дочь. Ранее в СМИ появлялась информация, что редкий яд был изобретен в лабораториях российской Службы внешней разведки.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в торговом центре английского города Солсбери. За два часа до этого они обедали в ресторане, где позднее нашли следы нервно-паралитического вещества.