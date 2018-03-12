Тереза Мэй сегодня может объявить о высылке из страны российских дипломатов
Премьер Великобритании Тереза Мэй сегодня может объявить о высылке из страны российских дипломатов. По данным The Times, политик уверена, что за покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Москва.
Санкции против России, как ожидается, последуют после заседания совета национальной безопасности, на котором Тереза Мэй получит последнюю информацию от руководства силовых структур. Сразу несколько британских СМИ сообщают, что премьер готова занять жесткую позицию по делу о покушении на Скрипаля. В частности, Мэй может объявить о высылке российских дипломатов и отказе во въезде в Великобританию людям, близким к российскому руководству. Таблоид The Sun ранее сообщал, что речь также может идти о совместном международном осуждении со стороны британских союзников – Франции и Германии.
По данным источников The Times в правительстве, полиции и силам безопасности уже удалось найти «существенное доказательство» связи Москвы с нервно-паралитическим газом, который использовался для покушения на Скрипаля и его дочь. Ранее в СМИ появлялась информация, что редкий яд был изобретен в лабораториях российской Службы внешней разведки.
Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в торговом центре английского города Солсбери. За два часа до этого они обедали в ресторане, где позднее нашли следы нервно-паралитического вещества.
Комментарии64
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tttyyy 12 марта 2018 | 09:08
Сами англичане подставу сделали, а теперь валят на нас.
patrik03 12 марта 2018 | 09:10
Тереза Мэй сегодня может объявить о высылке из страны российских дипломатов...
— Пошли. Всэ вмэстье.
— Почиму ти свэгда к грузим придьераешьча? Потому что мы такия прастыя луди… И за этова мы такая лохайа добьича.
— Что буде́т щ нащей щтраной?! Прямо как в щтарие времена! Мы ж ни в чем… не виноваты!
— Какьие ваши доказательства?!
— Кокаинум!..
andrang2 12 марта 2018 | 09:22
patrik03: Ну и лексикон! Видимо и интеллект такой же.
doorin 12 марта 2018 | 09:24
Breaking news !!!
=================
Королева Великобритании разрывает дипломатические
отношения с русскими с 10-00 по Гринвичу 12.03.2018г
\ Daily Mail \
vinibi 12 марта 2018 | 09:14
tttyyy: Подставу сделали ваши пьяные родители- когда не поняли как вы сдуру у них появились- а Великобритания все делает верно- но поздновато- надо было это еще сделать после отравления Литвиненко !!!
midnightblues 12 марта 2018 | 09:16
vinibi: выражение подстава
это что то из лексикона мелких уголовников и бомжей
tttyyy 12 марта 2018 | 09:19
vinibi: это скорее зря твой папанька в своё время в твою маманьку вбрызнул, а надо было бы мимо.
vinibi 12 марта 2018 | 09:20
tttyyy: Мой папанька не поместится в рот вашей маманьке- и вас гнид всегда давил на ура -как навязчивых для собак блох!!!
sg72 12 марта 2018 | 09:27
vinibi: и вас гнид всегда давил на ура
Ух ты, херой! И много надавил?
Гнид ты последний раз давил не далее как вчера, когда тебя и твою самку все бомжи раёна драли на вшивом одеяли, за то что вы их баночки из бака спистили без спроса. Вот тут ты много надавил, да. Но твоя самка больше, так как еще и переворачивалась, подстираиваясь как кто любит..
А от что ура кричали, так это не тебе, а тем, кто больше двух раз сумел тебе в рот кончить, херой )))
zztop1960 12 марта 2018 | 09:26
tttyyy: Проникли в здание ГРУ , украли отравляющие вещества и подставили Россию.Это был Джеймс Бонд
vezdehod 12 марта 2018 | 09:37
Дело принимает Серьёзный оборот - а ведь до приезда Цирка 18 марта осталось совсем немного дней.и его Генеральному управляющему это совсем не нуно.
prade 12 марта 2018 | 09:46
tttyyy: "Сами англичане подставу сделали"
Вроде, сами украинцы сбили Боинг, и подставили Россию? В Сирии воюем против ИГИЛ, Крым сам присоединился, на Донбассе не наши военные воюют, в выборы США не вмешивались, в Черногории не устраивали попытку переворота и т.д.
porvana_v_klochya 12 марта 2018 | 09:49
И чего? Россия в ответ вышлет из страны британских дипломатов, вот и все дела. Обычная практика в подобных случаях. Нашли чем пугать, высылкой дипломатов. Ах-ха-ха...
lacosta1969 12 марта 2018 | 09:09
Кто мне объяснит, на основании чего она обвиняет Россию и высылает дипломатов? Следствие было,суд? Доказательства есть? Что за бред происходит в головах англосаксов?
stoned_fox 12 марта 2018 | 09:13
lacosta1969: Просто ИМ так хочется, а на доказательства плевать, демократия!
tttyyy 12 марта 2018 | 09:14
lacosta1969: англичанка как всегда гадит, ничего нового.
vinibi 12 марта 2018 | 09:16
lacosta1969: Литвиненко сам себе подсыпал в чай полоний российского производства???
lacosta1969 12 марта 2018 | 09:20
vinibi: Это как наших олимпийцев не допустили. Не принимали допинг лидеры, но не пригласили. Эта каша явно к чемпионату мира по футболу подстроена. Траванули ненужного предателя англосаксы теперь принялись качать футбольный чемпионат.
benin_papa__ 12 марта 2018 | 09:25
lacosta1969:
Ага. А заодно траванули дочь, находящуюся в Великобритании в гостях. А заодно до кучи два десятка британских граждан.
Товарищи недостроители коммунизма!
Меняйте стратегию защиты.
Ваши кривлянья на тему "настамнет", "самдурак" и "вывсёврёте" уже давно не работают.
vinibi 12 марта 2018 | 09:26
lacosta1969: Наказание без вины не бывает-это расплата за программу допинга на государственном уровне и поддержку аннексии Крыма- вот например шипулин резко упал в моиз глазах-когда стал доверенным лицом питерского пересидельца- просто в одночасье из неплохого спортсмена превратился продажную гниду--- а спорт должен быть вне политики!!!
lacosta1969 12 марта 2018 | 09:48
vinibi: Ты дурбецил что ли? Тебе до Шипулина как до Пекина раком. Значит шакалы продажные из МОКа и ВАДы его не пустили на Олимпиаду не за что, а он должен шакалью стаю поддерживать что ли? Он что дурак и не видит всю эту из пальца высосанную провакацию собак из-за океана. Он их должен поддержать что ли?
vinibi 12 марта 2018 | 10:09
lacosta1969: Гнида тыкающая-вам до моего образования,как медному котелку! Продажный МОК почему?- потому что путин заслал им бешенную сумму
, чтобы как бы выиграть олимпийские игры в Сочи?- так кто более продажней и более мерзавец в этом???Тыкающее номерное чмо- шипулин может быть не плохим спортсменом--- но как человек существовать перестал для многих адекватных людей- ибо спорт вне политики - а он обиженный записался в шакалью стаю по защите интересов не сменяемого преступника и его наворованном у населения России миллиардов!!! Тыкающая номерная падаль- даже кремлевский параноик признаёт- что у нас более 20 миллионов населения находятся за чертой бедности- и шипулин холуй горячо поддерживает того- кто до этого страну довел!!!
lacosta1969 12 марта 2018 | 10:19
vinibi: vinibi: Довели шакалы которых ты любишь.Чубайс, Гайдар,Ельцин и ты ещё дурачок, так как приветствовал разграбление страны ради сраной америкосовской демократии. Садись на философский пароход и плыви в Париж защищать Павленского. Он там жестоким парижским режимом угнетается, потявкай там в его защиту, может и тебя свободная страна в тюрьму определит.
vinibi 12 марта 2018 | 10:29
lacosta1969: Тыкающий пропутинский засранец- все эти чубайсы-ельцины и гайдары --- сущие младенцы в сравнении с преступным монстром
, которого вы с пеной у рта обеляете и как холуй шипулин поддерживаете- только мерзавец шипулин знает за что печется и очень рассчитывает протиснуться в госдуру - а вы тыкающий полезный идиотик за ведро помоев с кремлевской столовки с разжиженными от зомбоящика мозгами!!!
lacosta1969 12 марта 2018 | 10:38
vinibi: Твои младенцы раздали своим шакалам национальное богатство, развалили великую страну, завели сюда америкосовских инструкторов, дали расхерачить наших братьев сербов. Таких пакостей ни один правитель, ни она власть в России не позволила. Гробили страну, вели её к разделению и ты ещё тут тявкаешь из помойки про плохих патриотов. Да Шипулин своими победами Родину прославляет, а ты только помоями поливашь из своего дерьмократического крысятника.
vinibi 12 марта 2018 | 10:49
lacosta1969: Тыкающий пропутинский ублюдок- вам мрази большая разница кто вас грабит сменяемые вовремя гайдары и ельцины--- или не сменяемые вот уже 18 лет подельники главного питерского вора и жулика??? Это вы верно подметили назвав Россию крысятником-только с демократией она при путине и рядом никогда не стояла- завязывайте холоп с боярышником с утра! Какую родину прославляет холуй мечтающий проникнуть в госдуру -шипулин?- ту которая продолжает обнищание своего населения при этом имея у себя все мировые природные ресурсы?! чуханчик тыкающий вы бы завязывали с постоянным просмотром пропагандистких кремлевских СМИ с вашим кретинизмом это строго противопоказано!!!
lacosta1969 12 марта 2018 | 10:59
vinibi: Некоторым дебилам надо завязывать слушать грантоеда Навального, извращенца Шендеровича, горлопапанку Альбац, и всякие разные Дожди и Новые времена. Послушай дурак мужика из глубинки, он не соврет. Приезжай чудак к нам, мы с тобой дуриком проведём разъяснительную работу как Родину любить, а не как обливать грязью великих русских спортсменов.
sg72 12 марта 2018 | 09:21
vinibi:
Где сказано что он российского производства? Англы до сих пор не опубликовали заключение экспертизы полония. А Литва контрабандой всякой куйни подобной занимался, мог и хватануть дозу при переноске, заодно облучив Лугового с Ковтуном во время встречи.
sergirusso 12 марта 2018 | 09:16
lacosta1969: Обратитесь в Басманный суд!
platonnekafrin 12 марта 2018 | 09:21
lacosta1969: Вы невнимательно слушаете Лидера Нации и верных выразителей его мыслей. Неоднократно было сказано (про англосаксов): "Они сошли с ума". Действительно, травить бывших русских где бы то ни было в здравом уме имеют право только русские.
lacosta1969 12 марта 2018 | 09:24
platonnekafrin: Так могли и русские отравить типа Родченкова. Надо бы разобраться , а не очередной виток напряжённости затевать. Но сними бесполезно. Они думают , что мы на все выборы влияем, всех травим, допинг качаем и на балалайках на медведях играем.
platonnekafrin 12 марта 2018 | 09:34
lacosta1969: Напряженность - это наша стихия. Уверен, Лавров ответит этим психам, которые, не разобравшись, за нашу репутацию цепляются.
avorozhev Александр Ворожев 12 марта 2018 | 09:22
lacosta1969: А чо Литвиненко кгшники траванули по суду, чо ли? Теперь и Скрипаля с дочерью и с заражением территории Лондона! Пора понять, давно, что путлер хоть и поставил на уши Россию, а вот для всего остального мира, кишка тонка! Ему осталось только мультики вам показывать, а вы, уроды, будите в это верить и размышлять по поводу "рашкиной загадочной (загаженой) души", которую ни кто не хочет понимать и шарахается от вас, куда по дальше!
ivfn 12 марта 2018 | 09:30
avorozhev:
//А чо Литвиненко кгшники траванули по суду, чо ли? //
У Юрки-"Хрипатого" с нашей деревни Кузякино ,третий день понос. И до него видимо кгбшники добрались.
vinibi 12 марта 2018 | 09:42
ivfn: Пока что у вас гнид пригожинских наблюдается пропагандисткий словесный понос!!!
lacosta1969 12 марта 2018 | 09:44
avorozhev: А ты дебил в казахских степях на ядовитую змею нарвался что ли и взбесился? Русский дебил с казахским акцентом с ядовитыми мозгами напичканными западной пропагандой. Уж кто уроды так жители британских островов. Эти рожи одна другой противней, варились веками в своём соку , кровь не обновляли , генофонд страшнее ядерной войны.
ltyio 12 марта 2018 | 09:37
lacosta1969: В демократическом мире уже давно никто не требует доказательств - достаточно показать пробирку с белым порошком.
mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 09:13
Видимо, отравив Скрипаля и его дочь, российские шпионы отдали свои долги Родине?
midnightblues 12 марта 2018 | 09:19
mikhail_spb_: Это было предельной тупостью
теперь вышлют и бабло заморозят
будут пить в Марьино
mamiluk 12 марта 2018 | 09:16
Мэй может объявить о высылке российских дипломатов и отказе во въезде в Великобританию людям, близким к российскому руководств...
_____________________
Куда же теперь после всего этого побежит кремлевский диктатор со своей бандой?
rvs_68 12 марта 2018 | 09:28
mamiluk: "Куда же теперь после всего этого побежит кремлевский диктатор со своей бандой?"
А Вы думаете он и его команда побегут?
Скорее население (не путать с народом) однажды проснется и, возможно, осознает, что территория (не путать со страной) и все на ней поделено "структурами друзей президента и РПЦ" (см. новость на ЭМ "Структуры друзей президента и РПЦ поделили Валдай").
;-)
kochar 12 марта 2018 | 09:34
mamiluk: Уже и КНДР подумает прежде чем принять.
len56 12 марта 2018 | 09:17
Надо было высылать всех российских дипломатов из ВСЕХ стран после аннексии Крыма.
Ну и сейчас это сделать не поздно.
Главному вождю ворюг подарок под фальшивое переизбрание!
putin_itogy 12 марта 2018 | 09:18
БЫТЬ ДОБРУ!
ВЕЛИКОМУ ДОБРУ - принуждение к миру безпутина!
sergirusso 12 марта 2018 | 09:20
После того, как Плешака замочат начнутся СТОНЫ РУССКОГО НАРОДА. Он был хороший! Типо как про Николашку Кровавого...
pineman 12 марта 2018 | 09:20
И после этого кто-то пойдёт на выборы потенциального убийцы?
sg72 12 марта 2018 | 09:34
pineman:
Ну англичане же как от ходят. Носмотря на то, что их руковоство столетиями народы планеты истребляла. Допустим геноцид ирландцев, индийцев. китайцев, индейцев дело далекого прошлого и забылось уже, но вот исстребление кенийцев в 1950-х годах должен помнить дедушка твоего предыдущего заокеанского господина. Ничего такого не читал в методичках? А почитай про подавление освободительногодвижения в Кении. Это, на минуточку, середина - конец 50-х годов прошлого века! Сотни тысяч жертв. Примерно в тоже время Франция топит в крови Северную Африку. ЦИВИЛИЗАЦИЯ, БЛЯ,,Ь!!!
polba 12 марта 2018 | 09:22
Для того, что бы кончить продавца телефонных справочников, российским спецслужбам просто необходимо использовать редчайший яд, изготавливаемый исключительно в секретных лабораториях лубянских подвалов.
Любой идиот знает, что иначе русские спецслужбы не работают. Да.
sergirusso 12 марта 2018 | 09:24
polba: Любой убийца всегда считает себя умнее всех и думает, что именно его не найдут и именно это убийство не раскроют...
semper_fidelis 12 марта 2018 | 09:25
"В ситуации есть два интересных аспекта:
1) Теперь любой предатель за рубежом отчетливо понимает, что его могут прикопать просто для того, чтобы обобрать иностранные счета российских олигархов, что резко обесценивает его жизнь и перспективы.
2) Российские олигархи не менее отчетливо видят, что за Россией для них земли нет. Они так и не вошли в дружную европейскую семью на равных и числятся для бывших колонизаторов кем-то вроде немытых туземцев, ограбивших собственное племя. Место такого туземца на коврике у двери, в ожидании пинка. Его не зазорно ограбить и отнять все непосильным трудом наворованное.
Полезные моменты, согласитесь."
sergirusso 12 марта 2018 | 09:29
semper_fidelis: Сумма равна нулю... На что решатся олигархи? Тараки не думал что его Амин замочит, а Мугабе недооценил челюсти "крокодила - Мнангагвы"...
amxxx 12 марта 2018 | 09:27
Вывсеврете!!! Какие прекрасные новости начинают новый день)
midnightblues 12 марта 2018 | 09:29
Всегда смешно читать ,что это русские и тд
Ребята,большевики истребили русских 100 лет назад
вы имеете дело с совковой мутацией
обычная шушара
русские -это Сикорский,Дягилев,Цветаева,Блок
Бегающие злобные дегенераты-это СОВОК
gluhoy2250 12 марта 2018 | 09:30
Ну, что взять с Терезы Мей? Старая больная женщина, от недостатка времени (подумать головой некогда) готова заявить любую чушь! Тем более это сейчас в тренде политики: "заявил, а ответственность за это не предусмотрена" Поэтому бездарные политики несут глупости, как сахарную косточку для своих штатных шавок, которые раздувают скандал!
cereo 12 марта 2018 | 09:33
Премьер Великобритании Тереза Мэй , спасибо, не давай слабину, ....
mardian 12 марта 2018 | 09:36
За этим стоит не Россия ,а именно Путин.
nf5096004 12 марта 2018 | 09:39
До каких пор будут подставлять простых граждан России? До каких пор из-за нашей власти мы должны находиться под санкциями, терпеть отсутствие нормальной медицины, образования, нормальных заработков и пенсии? Они травят, затем садятся в парламент. А лишения терпим мы, наши дети - будущее России. Именно они питаются всякой гадостью, лишены возможности нормально лечиться и учиться. Это патриотизм в понимании наших "патриотов"?
lisitsa1962 12 марта 2018 | 10:29
nf5096004: До каких пор из-за нашей власти мы должны находиться под санкциями, терпеть отсутствие нормальной медицины, образования, нормальных заработков и пенсии?
---
Пока терпите
semper_fidelis 12 марта 2018 | 10:39
lisitsa1962: Это правда, что давеча в Киеве "активисты" громили кофейни при полном бездействии полиции?
krysodav2 12 марта 2018 | 09:54
Репутация РФ упала ниже плинтуса,благодаря "мудрой политике" руководства, и англосаксам уже пофиг что-то доказывать и объяснять этим "ихтамнетам", "вывсеврете"," авыдокажите", "амытутпричем"! Не проканает!
ltyio 12 марта 2018 | 10:14
Бред какой-то. Мало того, что России в преддверии выборов такая акция просто невыгодна, так зачем еще использовать вещество, которое прямо указывает на принадлежность к СВР. Хотели бы утилизировать предателя можно было бы устроить автомобильную катастрофу, инсценировать самоубийство , разбойное нападение, несчастный случай. И почему в результате отравлений жертвы какое-то время остаются живыми - что Литвиненко, что Скрипаль ? Для того что бы перед смертью успели сказать, что их отравили российские агенты ? Очень похоже, что отравление действительно устроили спецслужбы, вот только не российские.
spec71205 12 марта 2018 | 10:22
...истребилии всю фамилию Скрипаля! Это как надо было нагадит чтобы так не смотря на последствия задушить гада! По пацански)))
lelik323 12 марта 2018 | 10:49
''Совместное международное осуждение'' ахаха страшные санкции)))
3 страны это международное?)))
abigal 12 марта 2018 | 11:37
Надеюсь, что британцы не дадут слабину и действительно заморозят счета властных российских олигархов, а также запретят им въезд в Англию.