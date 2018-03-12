В целом ряде научных учреждений и больниц в последние месяцы значительно выросли зарплаты
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на сотрудников этих организаций. По их данным, некоторые из работников получили дополнительные выплаты. Это связано с приближением выборов и необходимостью выполнения майских указов президента, подчёркивают эксперты.
Комментарии14
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klukvik 12 марта 2018 | 08:52
где этот "ряд" расположен - не уточнили
vbgolub 12 марта 2018 | 09:20
klukvik: В научных учреждениях действительно выросли зарплаты! При этом большинство сотрудников (а в ряде случаев все) переведены на 0,5-0,8 ставки.
platonnekafrin 12 марта 2018 | 09:23
vbgolub: А часть уволены...
platonnekafrin 12 марта 2018 | 08:54
Пойду голосовать, сами знаете за кого, раз в шесть лет повышение зарплаты гарантировано!
pacak 12 марта 2018 | 08:58
Когда же он белые нитки сменит на бесцветные?
omichka 12 марта 2018 | 09:03
И они надеются, что деды Морозы будут регулярно приходить?
post_v 12 марта 2018 | 09:03
им стали платить то, что в самом деле полностью положено?
или с них после выборов эту "переплату" вычтут с процентами?
bratec_kot 12 марта 2018 | 09:38
Да успокойтесь вы, за февраль будет последний раз повышенная зарплата.А потом все вернется обратно до следующей клоунады...
wuwer 12 марта 2018 | 09:58
Старшему научному сотруднику ведущего ВУЗа Урала..к его 8500 рубликам аж 350 деревянных подкинули перед "переназначением"
Все праздники не смогли потратить...встал трудный выбор в какой ресторации пошиковать на привалившееся счастье
rassvet_12 12 марта 2018 | 10:04
wuwer: Старший научный сотрудник мог заработать намного больше! Математики, Физики, Химики востребованы во всём мире! Индусы-программисты просят за свои услуги 200 тысяч в год!
wuwer 12 марта 2018 | 10:08
rassvet_12: Так разговор не об остальном мире...а об своей Родине - России....
rassvet_12 12 марта 2018 | 10:11
wuwer: Россия дала образование, сделала старшим научным сотрудником, чего ещё надо? Можно трудиться удаленно, через интернет.
wuwer 12 марта 2018 | 10:29
rassvet_12: Знаю,знаю таких спецов- разработчиков новых технологий...скачали чужие патенты, состряпали из них солянку и типа учёный..своими ручками на компютере сварганил сплав с охренительными свойствами
ruderpost 12 марта 2018 | 10:11
после выборов скажут что счётная машина дала сбой и деньги надо вернуть желательно с процентами.