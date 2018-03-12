Лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США
Об этом сообщают южнокорейские СМИ, ссылаясь на высокопоставленных чиновников. По их данным, руководство Северной Кореи даже готово разместить американское посольство в Пхеньяне.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Потом, правда, Белый дом уточнил, что переговоры не состоятся до тех пор, порка Пхеньян не предпримет конкретных шагов по свёртыванию своих ядерных разработок.
Комментарии13
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canary 12 марта 2018 | 08:51
потом они объединятся с Южной Кореей, и кинут нас окончательно .
vaka257 12 марта 2018 | 08:57
Дляя начала толстяку надо перестать трясти ядерной дубиной... Американские корабли около КНДР сделали своё дело...
stoned_fox 12 марта 2018 | 09:15
vaka257: Дура, для начала Сша должны перестать его на это провоцировать.
raffal 12 марта 2018 | 10:38
stoned_fox: Дура, для начала Сша должны перестать его на это провоцировать
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Ну-ну, с регулярной периодичностью повторение угроз уничтожить Сеул, отрицание самого факта существования Республики Корея (это официальное название Южной Кореи), вопли "дайте рису, а не то разбомбим Сеул!", это не провокации? Ракетные пуски в сторону Японии, постоянные нарушения резолюций Совета Безопастности (обязательные к выполнению!) ООН это не провокации?
stoned_fox 12 марта 2018 | 11:08
raffal: Ну так это и есть следствие политики США. Когда вас постоянно задевает гопник при каждом удобном случае, вы ещё не такого наговорите что бы отстал
Ким правильно сделал что вооружился, иначе его страну ждала бы участь Ливии и пр..
raffal 12 марта 2018 | 11:19
stoned_fox: Ким правильно сделал...
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Интересно, а если бы Украина не поверила бы письменным, договорным обязательствам России, где та обязалась быть ГАРАНТОМ её территориальной целостности, нерушимости и неприкосновенности её границ, и не передала бы весь свой ядерный арсенал России, то Россия решилась бы на войну против неё?
vezdehod 12 марта 2018 | 09:46
Ай да Ын...Ай да Щучий сын - так плюнуть в лицо нашему Нацлидеру. может только истинный Азиат.
mamiluk 12 марта 2018 | 09:12
Что-то мне подсказывает:Путин с Ыном что-то затеяли...объявлять и декларировать в нынешнее время можно что угодно...важно,кто что делает за спиной и какие планы вынашивает...Гибридная война...
russky77 12 марта 2018 | 09:17
Наигрался в путинские нелетающие ракеты, а кушать то хочется.
zolingen 12 марта 2018 | 09:35
Пошла вода горячая...
volkov_25 12 марта 2018 | 09:37
скоро маленький Ким будет дружить с Америкой против России. Чисто рациональный расчет.
prade 12 марта 2018 | 09:41
А Путин так надеялся на Ын, Оказывается, что Ын просто обломщик.
kochar 12 марта 2018 | 10:00
Испугался прыщ.
Очко то не железное.