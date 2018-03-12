Лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США

Об этом сообщают южнокорейские СМИ, ссылаясь на высокопоставленных чиновников. По их данным, руководство Северной Кореи даже готово разместить американское посольство в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Потом, правда, Белый дом уточнил, что переговоры не состоятся до тех пор, порка Пхеньян не предпримет конкретных шагов по свёртыванию своих ядерных разработок.