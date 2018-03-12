На песенном конкурсе «Евровидение-2018» Россию будет представлять Юлия Самойлова

Это официально подтвердил Первый канал. В Португалию Самойлова поедет с песней I Won’t Break. О планах послать от России Самойлову гендиректор телеканала Константин Эрнст рассказал после того, как СБУ запретила певице въезд на Украину на «Евровидение-2017». Полуфиналы в Лиссабоне состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.