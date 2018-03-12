На песенном конкурсе «Евровидение-2018» Россию будет представлять Юлия Самойлова
Это официально подтвердил Первый канал. В Португалию Самойлова поедет с песней I Won’t Break. О планах послать от России Самойлову гендиректор телеканала Константин Эрнст рассказал после того, как СБУ запретила певице въезд на Украину на «Евровидение-2017». Полуфиналы в Лиссабоне состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.
Комментарии5
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melnikov_ivan_85 12 марта 2018 | 07:51
Честно говоря, поёт она хреновастенько.
bozman_xl 12 марта 2018 | 07:58
melnikov_ivan_85: Нужно посылать Диану Анкудинову - вот талантище,с неповторимым тембром голоса. Кто не слышал, погуглите её на" Детском голосе" и на " Ты супер"
nnikolay 12 марта 2018 | 07:59
melnikov_ivan_85:
Зато на аглицком. Вдруг разжалобит?
us101 12 марта 2018 | 07:59
"...Россию будет представлять Юлия Самойлова..." - зачем?
midnightblues 12 марта 2018 | 08:00
us101: Как зачем
Попытка на жалость бить
В поездах же рассейских ходят с колясками попрошайки