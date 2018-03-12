Тереза Мэй планирует провести очередное совещание с руководителями силовых структур
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует провести очередное совещание с руководителями силовых структур. Она намерена обсудить ход расследования попытки убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По данным Times, после подтвержденной информации о том, что для убийства использовался нервно-паралитический газ, Мэй «практически готова» публично обвинить в попытке убийства Россию.
Комментарии2
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skulllll 12 марта 2018 | 07:51
Неужели кто-то действительно думает, что Путину вот только перед выборами не хватало убивать какого-то шпиона, фамилию которого узнали только после отравления???
horseraddish 12 марта 2018 | 08:01
skulllll: Самому Путину, может, и не особо надо, но в ГРУ свои правила. А вообще- как уже упомянул Ходорковский, вначале ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя.