Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует провести очередное совещание с руководителями силовых структур. Она намерена обсудить ход расследования попытки убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По данным Times, после подтвержденной информации о том, что для убийства использовался нервно-паралитический газ, Мэй «практически готова» публично обвинить в попытке убийства Россию.