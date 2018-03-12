Митинг «За экологию Новой Москвы» прошел накануне в Троицке

Жители города требуют строительства мусороперерабатывающих заводов вдали от населенных пунктов и закрытия расположенных рядом с Троицком свалок. Об этом «Эху Москвы» рассказал организатор акции и председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он добавил, что ни один столичной власти или префектуры на митинге не появился.