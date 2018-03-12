Митинг «За экологию Новой Москвы» прошел накануне в Троицке
Жители города требуют строительства мусороперерабатывающих заводов вдали от населенных пунктов и закрытия расположенных рядом с Троицком свалок. Об этом «Эху Москвы» рассказал организатор акции и председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он добавил, что ни один столичной власти или префектуры на митинге не появился.
Комментарии2
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igor20012 12 марта 2018 | 07:42
Да, не патриоты, явно.
vaka257 12 марта 2018 | 07:54
За 17 лет правления Путина добыто и продано Нефти на 180 трилл. рублей! Всего 80 трилл.руб. достаточно, чтобы отстроить всю Россию ЗАНОВО! Сделать бесплатным и Образование, Медицину и др . А сколько триллионов получено от продажи Алмаза, Золота, Газа? Где Деньги Народов России?...