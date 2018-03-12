Z Архив новостей новости
5 3 6 547
07:35, 12 марта 2018

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова была задержана 11 марта в Останкинском районе Москвы

По версии правоохранителей, на площадке, согласованной для празднования «Дня матери», распространялась информация на политические темы. В своем выступлении, как передает радио «Свобода», Слабунова упомянула о незаконном строительстве в Москве и о том, что власти города не всегда учитывают мнение людей на этот счет. Как сообщает The New Times, Слабунова призвала москвичей проголосовать на выборах 18 марта, подчеркнув, что партия «Яблоко» выступает против незаконного строительства. Позже Слабунову отпустили без составления протокола.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vaka257 12 марта 2018 | 07:51

«Президент- это функция, и относиться к ней надо так, как эта функция функционирует. А объясняться в любви к президенту, как человеку - помесь раболепия и гомосексуализма.» М. Веллер...

alo0000 12 марта 2018 | 08:05

vaka257: Видно функция у этого функции еще функционирует. Или осталась только любовь к родине? Но это не очень функционально. Первым делом - самолеты?

brandfa 12 марта 2018 | 08:02

на площадке, согласованной для празднования «Дня матери», распространялась информация на политические темы
---
Любая информация так или иначе связана с политикой.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 469 6 6688 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 394 6 6466 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 361 6 25116 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ракета НЯШ, лазер МЯШ, лапша ВАШ Кто окружает Путина и кто формирует его информационную картину мира? Это вопрос. Я вполне допускаю, что Путин попал в информационный капкан…

5 279 6 106598 05.03
Kпутин, политика, выборы-2018, ядерное оружие, общество, крым, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

«Эхо Москвы» готово предоставить эфир Леониду Слуцкому для извинений До тех пор «Эхо Москвы» воздержится от интервью с ним…

5 208 6 57330 05.03
Kэхо москвы, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1000 6 50404 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 299 6 23525 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2898170

5 105 6 9145 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7033 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Никита Кричевский доктор экономических наук, профессор

Почему я не скажу, за кого буду голосовать (полемика с Сергеем Собяниным) Участие в выборах – конституционный долг каждого гражданина вне зависимости от политических убеждений. Мы же стремимся к торжеству правового государства, не так ли? Тогда о каких провокационных призывах к «забастовкам избирателей» может идти речь?..

5 85 6 8459 11.03
Kобщество, выборы, власть, рф, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

У меня нет ощущения, что от того, что сейчас уйдет Путин, а придет, к примеру Навальный или Яшин, — ситуация изменится в лучшую сторону. Есть ощущение, что она изменится в худшую сторону…

5 231 6 41210 05.03
#слушать 35:18 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kвыборы, политика, передачи, видео
Блоги

Александр Минкин журналист

Оба сдохли Тогда, 5 марта 1953, я и услышал эти два имени в одном контексте. А ведь один был Отец народа и Гений всех времён, а другой — бесноватый фюрер, омерзительная гадина…

5 252 6 52609 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

N + 1 новости науки, технологий, устройств и вооружения

В России испытали крылатую ракету с ядерным двигателем Во время послания президента были показаны видеозаписи пусков и полета некой ракеты…

5 151 6 43914 05.03
Kпутин, ядерное оружие, технологии, события
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

5 209 6 23862 06.03
Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения
Блоги

Евгений Киселёв журналист

Криминальное чтиво Я не хочу обидеть тех, кто за 18 путинских лет был унижен и оскорблен, кто лишился свободы, а иногда и самой жизни. Все это очень серьезно. Но над Путиным и его подручными все равно надо смеяться…

5 212 6 110125 05.03
Kпутин, политика, власть, общество, мнения
Интервью Разбор полета

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский кандидат на пост президента РФ, политик, экономист, один из основателей партии «Яблоко»

У Путина нет программы, у них нет представления, что делать с экономикой, у них нет представления, как вывести страну из изоляции. Они подменяют все это гонкой вооружений, и это для нашей страны очень плохо…

5 45 6 7100 05.03
#слушать 48:02 8читать $скачать 11.0 МБ

Популярное за неделю

Новости

Новая российская крылатая ракета с  ядерным двигателем способна летать сутками. Как заявил замминистра обороны Юрий Борисов, заметить ее можно лишь в непосредственной близости от цели.

5 25 6 3749
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 206 6 175051 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 142 6 25601 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 605 6 175929 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

5 192 6 155587 06.03
8читать ;смотреть
Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6775680
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3342155

Сегодня в эфире