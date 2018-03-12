Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова была задержана 11 марта в Останкинском районе Москвы
По версии правоохранителей, на площадке, согласованной для празднования «Дня матери», распространялась информация на политические темы. В своем выступлении, как передает радио «Свобода», Слабунова упомянула о незаконном строительстве в Москве и о том, что власти города не всегда учитывают мнение людей на этот счет. Как сообщает The New Times, Слабунова призвала москвичей проголосовать на выборах 18 марта, подчеркнув, что партия «Яблоко» выступает против незаконного строительства. Позже Слабунову отпустили без составления протокола.
Комментарии3
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vaka257 12 марта 2018 | 07:51
«Президент- это функция, и относиться к ней надо так, как эта функция функционирует. А объясняться в любви к президенту, как человеку - помесь раболепия и гомосексуализма.» М. Веллер...
alo0000 12 марта 2018 | 08:05
vaka257: Видно функция у этого функции еще функционирует. Или осталась только любовь к родине? Но это не очень функционально. Первым делом - самолеты?
brandfa 12 марта 2018 | 08:02
на площадке, согласованной для празднования «Дня матери», распространялась информация на политические темы
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Любая информация так или иначе связана с политикой.