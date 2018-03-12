Концентрация вредных веществ в воздухе на пожаре в Новосибирске не превысила предельно допустимых значений
Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону. Между тем, гражданам пожилого возраста, больным людям и детям рекомендовано ограничить пребывание на улице, не открывать окна и употреблять больше воды. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано. На месте работают 12 пожарных автоцистерн, спецтехника, задействован пожарный поезд.
Комментарии1
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igor20012 12 марта 2018 | 07:40
"...употреблядь больше воды ..."-да что же там горит ? Химическое или ядерное ?