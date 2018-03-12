ФСБ опубликовала видео, снятое на месте спецоперации Саратовской области

На кадрах, снятых ночью, видно легковую машину темного цвета и рядом с ней тела убитых подозреваемых. В руках они держат пистолеты. У автомобиля прострелены стекла. Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который по утверждению спецслужбы, планировали члены «законспирированной террористической ячейки». Сотрудники ФСБ остановили машину с подозреваемыми; они оказали сопротивление и были убиты в перестрелке. На месте нашли оружие и самодельную бомбу. Число убитых и другие подробности не приводятся.