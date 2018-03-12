ФСБ опубликовала видео, снятое на месте спецоперации Саратовской области
На кадрах, снятых ночью, видно легковую машину темного цвета и рядом с ней тела убитых подозреваемых. В руках они держат пистолеты. У автомобиля прострелены стекла. Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который по утверждению спецслужбы, планировали члены «законспирированной террористической ячейки». Сотрудники ФСБ остановили машину с подозреваемыми; они оказали сопротивление и были убиты в перестрелке. На месте нашли оружие и самодельную бомбу. Число убитых и другие подробности не приводятся.
Комментарии6
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ha12raz 12 марта 2018 | 07:45
Что могут убить, сомнений нет.......сомнения, что убитые оказывали сопротивление и были террористами.
И почему не подложили наркоту ?.
brandfa 12 марта 2018 | 07:49
ha12raz: сотрудники Саратовских спецслужб начали перенимать опыт у своих коллег из Северокавказского региона.
plank1957 12 марта 2018 | 07:45
А вот и кино появилось.
punyoshohlai 12 марта 2018 | 07:47
Чушь.
archibald_dandy_esquire 12 марта 2018 | 07:47
" На кадрах, снятых ночью, видно легковую машину темного цвета и рядом с ней тела убитых подозреваемых. В руках они держат пистолеты. На месте нашли оружие и самодельную бомбу."
Да, леди и сэры,
это очень убедительно. Все террористы мира постоянно ездят с самодельными бомбами и пистолетами на случай их выявления для предоставления доказательств их террористической деятельности. Чем они хуже шахтёров, трактористов и землекопов ЛДНР?
goga_s 12 марта 2018 | 07:48
Россия утопает В СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ лжи !!!