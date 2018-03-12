Последняя возможность отказаться от участия в выборах сегодня предоставляется кандидатам в президенты

К этому дню на пост главы страны готовы баллотироваться восемь претендентов. Еще не поздно отказаться, но кажется, вряд ли такой возможностью кто-то воспользуется. Кандидаты уже прошли процедуры регистрации, агитации, а многие и сбор подписей. Теперь, когда до выборов остается совсем немного времени, отозвать кандидатуру могут либо сами претенденты, либо выдвинувшие их партии. Строго говоря, возможность сняться с выборов сохранится вплоть до кануна «дня тишины» — как указано в законе, это можно будет сделать в случае каких-либо «вынуждающих обстоятельств». Центризбирком принимает такие заявления вплоть до 16 марта. Однако этот случай относится к разряду форс-мажорных. На сегодняшний день в выборах принимают участие: Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Выборы российского президента назначены на 18 марта.