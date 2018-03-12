ЦИК выпустил ролик с активной участницей недавнего предвыборного митинга Путина фигуристкой Евгенией Медведевой
Спортсменка призывает идти на выборы. Помимо Медведевой в недавнем митинге в поддержку Владимира Путина участвовала другая российская фигуристка, несовершеннолетняя Алина Загитова. В ЦИК на это сказали, что не видят никаких нарушений, поскольку Загитова не выступала на мероприятии, а только присутствовала на сцене.
Комментарии2
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alexey65 12 марта 2018 | 07:35
Кабаевой стоит насторожиться!
alexakimfaa 12 марта 2018 | 07:36
ЦИК уже работает в качестве предвыборного штаба кандидата Путина,раз сподобился на выпуск агитационного ролика с участницей предвыборного митинга за Путина фигуристки Медведевой?..А почему только видеоролик для Путина?..Почему бы не изготовить для Сурайкина,или для Бабурина?...