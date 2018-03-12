Прокуратура начала проверку по факту обнаружения человеческих останков в Хабаровском крае
В протоке Бешеной местные жители нашли 26 пар отрубленных кистей рук. Как передает «Интерфакс», прокурору Хабаровска поручено проверить соблюдение законодательства о порядке захоронения невостребованных тел умерших.
Комментарии3
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lenin3 12 марта 2018 | 07:23
Это руки китайских коррупционеров,ветром прибило...
puteshestvennik 12 марта 2018 | 07:48
Очень странная статья для обнаруженных отрубленных рук: типа проверим жаловался ли кто что у покойников кисти пропадали. Ну если не жаловался значит все в порядке так что ли?
bokarev_aleks 12 марта 2018 | 07:52
Странный и страшный случай.