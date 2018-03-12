Полиция подтвердила гибель двух человек в катастрофе прогулочного вертолета в Нью-Йорке

Машина упала в пролив Ист-Ривер. На борту находились шесть человек, включая пилота, который выбрался самостоятельно. Полиция и водолазы извлекли пятерых человек, трое из которых госпитализированы в критическом состоянии, а двое скончались. Вертолет полностью затонул. Он принадлежал частной компании, которая совершает чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и красивых пейзажей.