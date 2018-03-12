Иркутский областной суд продолжит рассмотрение дела так называемого «Ангарского маньяка» Михаила Попкова

Его обвинили еще в 59 убийствах и одном покушении, — говорила ранее агентству ТАСС старший помощник руководителя Следственного комитета Иркутской области Карина Головачева: «Предъявлено окончательное обвинение «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову. С 1992 года по 2010 на территории Иркутской области Попков совершил 59 убийств и одно покушение. Жертвы его были в возрасте от 16 до 40 лет, разных сфер деятельности. Попков будет знакомиться с материалами уголовного дела, после ознакомления дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Он уже осужден пожизненно — 22 у него было убийства, за которые он осужден, и два покушения. Всего у него 84 преступления». Головачева добавила, что маньяк сам рассказал обо всех убийствах.