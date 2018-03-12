Арбитражный суд Москвы повторно начнёт рассматривать иск Роскосмоса к центру имени Хруничева
Ведомство требует более миллиарда рублей. Роскосмос требует с центра Хруничева крупную неустойку и обвиняет предприятие в неисполнении обязательств. Речь идёт о производстве четырёх ракет-носителей Пр отон для запуска космических аппаратов по федеральной программе. Но в Роскосмосе утверждают: ответчик допускал просрочку по срокам выполнения работ, она составила от шести месяцев до года. В то же время юристы центра изготовителя ракет Протон и Ангара — настаивают: просрочки были минимальными, их пришлось допустить, чтобы исправить все недостатки. Общая сумма претензий 1,2 миллиарда рублей, уточняет ТАСС. Арбитражный суд Москвы прошлым летом частично удовлетворил требования ведомства и взыскал с центра Хруничева 80 миллионов рублей. Апелляционный суд подтвердил правоту арбитража. Роскосмос оспорил решение, поскольку его не устроила присуждённая сумма. Арбитражный суд Московского округа в итоге отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Ранее суд взыскал с центра Хруничева больше трёх миллиардов рублей из-за аварии Протона летом 2013го года. Ракета с тремя спутниками Глонасс отклонилась от курса и упала на территории Байконура на первой минуте полёта.
Комментарии3
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lenin3 12 марта 2018 | 07:12
Ай-яй, Хряку Рогозину не хватает денег на постройку домика для уточек! Приходится драть три шкуры с тех, кто хоть что-то производит...
venmud 12 марта 2018 | 07:21
Это - наш мощный симметричный ответ на заявление (11.03.2018) Илона Маска о полете на Марс во второй половине будущего года. Да здравствует . . . дальше электорат знает.
puteshestvennik 12 марта 2018 | 07:22
Просто центр Хруничева заартачился по вопросу продажи вернее отдачи большого куска своей территории друзьям того же Рогозина.