Арбитражный суд Москвы повторно начнёт рассматривать иск Роскосмоса к центру имени Хруничева

Ведомство требует более миллиарда рублей. Роскосмос требует с центра Хруничева крупную неустойку и обвиняет предприятие в неисполнении обязательств. Речь идёт о производстве четырёх ракет-носителей Пр отон для запуска космических аппаратов по федеральной программе. Но в Роскосмосе утверждают: ответчик допускал просрочку по срокам выполнения работ, она составила от шести месяцев до года. В то же время юристы центра изготовителя ракет Протон и Ангара — настаивают: просрочки были минимальными, их пришлось допустить, чтобы исправить все недостатки. Общая сумма претензий 1,2 миллиарда рублей, уточняет ТАСС. Арбитражный суд Москвы прошлым летом частично удовлетворил требования ведомства и взыскал с центра Хруничева 80 миллионов рублей. Апелляционный суд подтвердил правоту арбитража. Роскосмос оспорил решение, поскольку его не устроила присуждённая сумма. Арбитражный суд Московского округа в итоге отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Ранее суд взыскал с центра Хруничева больше трёх миллиардов рублей из-за аварии Протона летом 2013го года. Ракета с тремя спутниками Глонасс отклонилась от курса и упала на территории Байконура на первой минуте полёта.