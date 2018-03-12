Сергей Собянин рассказал, почему будет голосовать за Владимира Путина на выборах президента

Своими мыслями он поделился у себя в блоге. Член ЦИК Сергей Сироткин в разговоре с РБК назвал это «неэтичным поступком», поскольку в данном случае может быть нарушен закон. Закон «О выборах президента» запрещает госчиновникам заниматься предвыборной агитацией.