Сергей Собянин рассказал, почему будет голосовать за Владимира Путина на выборах президента
Своими мыслями он поделился у себя в блоге. Член ЦИК Сергей Сироткин в разговоре с РБК назвал это «неэтичным поступком», поскольку в данном случае может быть нарушен закон. Закон «О выборах президента» запрещает госчиновникам заниматься предвыборной агитацией.
Комментарии5
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zmeelov_1 12 марта 2018 | 06:53
Собянин прав. Подпиндосам - выпить яду хором
j_partizan 12 марта 2018 | 06:54
Славен Собянин «неэтичными поступками».
igorrrpadlowitchs 12 марта 2018 | 07:19
j_partizan: 'поделился своимии мыслями'- собянин и думы - это уж слишком! Не может дрессированный пудель думать- только лаять по команде - вот его удел!
com30 12 марта 2018 | 07:07
Собянин, решил так прогнутся.))
Оригинальничает.
Это его личный выбор и мотивация, она больше никому не интересна.
alle_op 12 марта 2018 | 07:36
"...поскольку в данном случае может быть нарушен закон."
"может быть"! - Молдец Сироткин, без мыла склизкий.