Z Архив новостей новости
5 3 6 279
06:47, 12 марта 2018

В Нижнем Новгороде за акцию «похороны выборов» задержали Илью Мясковского

У себя в Facebook’е другой активист, Дмитрий Калинычев выложил видео, на котором черный гроб с надписью «выборы» загружают в полицейскую машину. Сам Мясковский сообщил, что ему вменяют повторное нарушение правил проведения акции.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

needroid 12 марта 2018 | 07:20

Лучше бы яйца свои прибили к дверям ФСБ - это хоть веселее... А гроб - это мрачновато. Правильно, что задержали - негатива и так много в нашей жизни.

jblack2 12 марта 2018 | 07:23

Clсколько клоунов оказывается у нас в стране...

alle_op 12 марта 2018 | 07:30

Замечательно, путиноидам серпом по яйцам.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 469 6 6688 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 394 6 6466 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 361 6 25116 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ракета НЯШ, лазер МЯШ, лапша ВАШ Кто окружает Путина и кто формирует его информационную картину мира? Это вопрос. Я вполне допускаю, что Путин попал в информационный капкан…

5 279 6 106598 05.03
Kпутин, политика, выборы-2018, ядерное оружие, общество, крым, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

«Эхо Москвы» готово предоставить эфир Леониду Слуцкому для извинений До тех пор «Эхо Москвы» воздержится от интервью с ним…

5 208 6 57330 05.03
Kэхо москвы, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1000 6 50404 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 299 6 23525 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2898170

5 105 6 9145 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7033 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Никита Кричевский доктор экономических наук, профессор

Почему я не скажу, за кого буду голосовать (полемика с Сергеем Собяниным) Участие в выборах – конституционный долг каждого гражданина вне зависимости от политических убеждений. Мы же стремимся к торжеству правового государства, не так ли? Тогда о каких провокационных призывах к «забастовкам избирателей» может идти речь?..

5 85 6 8459 11.03
Kобщество, выборы, власть, рф, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

У меня нет ощущения, что от того, что сейчас уйдет Путин, а придет, к примеру Навальный или Яшин, — ситуация изменится в лучшую сторону. Есть ощущение, что она изменится в худшую сторону…

5 231 6 41210 05.03
#слушать 35:18 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kвыборы, политика, передачи, видео
Блоги

Александр Минкин журналист

Оба сдохли Тогда, 5 марта 1953, я и услышал эти два имени в одном контексте. А ведь один был Отец народа и Гений всех времён, а другой — бесноватый фюрер, омерзительная гадина…

5 252 6 52609 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

N + 1 новости науки, технологий, устройств и вооружения

В России испытали крылатую ракету с ядерным двигателем Во время послания президента были показаны видеозаписи пусков и полета некой ракеты…

5 151 6 43914 05.03
Kпутин, ядерное оружие, технологии, события
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

5 209 6 23862 06.03
Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения
Блоги

Евгений Киселёв журналист

Криминальное чтиво Я не хочу обидеть тех, кто за 18 путинских лет был унижен и оскорблен, кто лишился свободы, а иногда и самой жизни. Все это очень серьезно. Но над Путиным и его подручными все равно надо смеяться…

5 212 6 110125 05.03
Kпутин, политика, власть, общество, мнения
Интервью Разбор полета

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский кандидат на пост президента РФ, политик, экономист, один из основателей партии «Яблоко»

У Путина нет программы, у них нет представления, что делать с экономикой, у них нет представления, как вывести страну из изоляции. Они подменяют все это гонкой вооружений, и это для нашей страны очень плохо…

5 45 6 7100 05.03
#слушать 48:02 8читать $скачать 11.0 МБ

Популярное за неделю

Новости

Новая российская крылатая ракета с  ядерным двигателем способна летать сутками. Как заявил замминистра обороны Юрий Борисов, заметить ее можно лишь в непосредственной близости от цели.

5 25 6 3749
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 206 6 175051 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 142 6 25601 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 605 6 175929 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

5 192 6 155587 06.03
8читать ;смотреть
Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6775680
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3342155

Сегодня в эфире