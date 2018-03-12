В Нижнем Новгороде за акцию «похороны выборов» задержали Илью Мясковского
У себя в Facebook’е другой активист, Дмитрий Калинычев выложил видео, на котором черный гроб с надписью «выборы» загружают в полицейскую машину. Сам Мясковский сообщил, что ему вменяют повторное нарушение правил проведения акции.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
needroid 12 марта 2018 | 07:20
Лучше бы яйца свои прибили к дверям ФСБ - это хоть веселее... А гроб - это мрачновато. Правильно, что задержали - негатива и так много в нашей жизни.
jblack2 12 марта 2018 | 07:23
Clсколько клоунов оказывается у нас в стране...
alle_op 12 марта 2018 | 07:30
Замечательно, путиноидам серпом по яйцам.