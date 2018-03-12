Полиция изъяла весь тираж нового доклада Ильи Яшина и Владимира Милова «Путин. Итоги»
Как сообщил у себя в Facebook’е глава совета депутатов Красносельского района Москвы, пачки с докладом они должны были забрать на подземной парковке одного из торговых центров. В момент передачи документов на парковке появилась полиция и изъяла их. По словам Яшина презентация доклада все равно состоится на этой неделе.
Комментарии13
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zmeelov_1 12 марта 2018 | 06:55
В топку эту брехню
brandfa 12 марта 2018 | 06:56
zmeelov_1: сказал, как на*рал.
zmeelov_1 12 марта 2018 | 07:08
brandfa: Иди подотрись, подпиндос. Не научили вас, заднеприводных, к гигиене чё-ли..
brandfa 12 марта 2018 | 07:10
zmeelov_1: от зеркала отойди, клоун, и больше с ним не разговаривай, а то в дурку отправят.
zmeelov_1 12 марта 2018 | 07:31
brandfa: Печальный у тебя опыт.. Ну и как там тебе, в дурке? Дают ещё с зеркалом разговаривать? А с людьми? Бедняжечка ты отпиндосенная..
brandfa 12 марта 2018 | 07:39
zmeelov_1: у родителей своих поинтересуйся.
prade 12 марта 2018 | 06:59
Все правильно. Народ не должен знать, что Путина за 18 лет ничего и не добился.
mas_mas 12 марта 2018 | 06:59
Фиг ли нам этот доклад, все и так всё знают...
igor20012 12 марта 2018 | 07:10
И Яшин, и Милов должны были понимать, что их "старший брат " ( путин ) всегда незримо с ними ( следит в три глаза и три уха ).
com30 12 марта 2018 | 07:15
А вот это зажим СМИ и незаконная цензура.
Цензура запрещена конституцией.
Если там в докладе содержится искажение фактов, пусть Путин который по закону должен следить за соблюдением конституции обращается в суд, приходит самолично и опровергает, где и в каком месте они соврали.
А если конституция нагло нарушается, прямая обязанность Путина обратится в прокуратуру с заявлением на работников полиции, ему за это государство платит зарплату.
arzim 12 марта 2018 | 07:16
А что, в сеть то выложить можно? Хотя... У Немцова был доклад с таким же названием, и где теперь Немцов. Только площадь. Пока это все итоги
needroid 12 марта 2018 | 07:17
Видимо, полиция изъяла тираж по причине его неточности и для проверки орфографии. Сейчас проверят, исправят ошибки, добавят, дополнят и вернут. Ведь в любом случае в докладе нет информации о ракете сармат, о кинжале и боевых космических роботах, а ведь это - тоже достижение.
julia_hooker 12 марта 2018 | 07:21
Оппы за бюджетные деньги решили провести акцию против Путина - напечатав тысячи пропагандистских прокламаций. Властям необходимо заняться деятельностью оппозиционных депутатов, использующих бюджетные деньги для личных нужд.