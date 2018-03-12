Полиция изъяла весь тираж нового доклада Ильи Яшина и Владимира Милова «Путин. Итоги»

Как сообщил у себя в Facebook’е глава совета депутатов Красносельского района Москвы, пачки с докладом они должны были забрать на подземной парковке одного из торговых центров. В момент передачи документов на парковке появилась полиция и изъяла их. По словам Яшина презентация доклада все равно состоится на этой неделе.