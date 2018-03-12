На митинге против подмосковных мусоросжигающих заводов и полигона Кучино в Балашихе выступил глава городского округа

Сергей Юров заверил жителей, что рекультивация свалки закончится в течение двух лет и отметил, что уже сейчас воздух в районе стал чище. Жители Подмосковья требуют от властей отказаться от практики сжигания мусора и строительства новых заводов. Вместо этого они предлагают начать раздельный сбор отходов и их переработку.