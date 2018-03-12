Суд оштрафовал на 500 рублей троих задержанных 8 марта на митинге против свалки «Ядрово»
Об этом «МБХ медиа» сообщил лидер инициативной группы жителей Артем Любимов. Всего в тот день в деревне Ядрово под Волоколамском ОМОН задержал более 20 протестующих. Они пытались заблокировать дорогу к мусорному полигону. 10 марта сотрудники полиции задержали пятерых активистов. Накануне были задержаны еще около 10 человек.
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vaka257 12 марта 2018 | 06:39
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