Суд оштрафовал на 500 рублей троих задержанных 8 марта на митинге против свалки «Ядрово»

Об этом «МБХ медиа» сообщил лидер инициативной группы жителей Артем Любимов. Всего в тот день в деревне Ядрово под Волоколамском ОМОН задержал более 20 протестующих. Они пытались заблокировать дорогу к мусорному полигону. 10 марта сотрудники полиции задержали пятерых активистов. Накануне были задержаны еще около 10 человек.