Полиция Торонто разыскивает преступника, который расстрелял мужчину на улице.
Как сообщают местные телеканалы, пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии и позже от полученных ранений скончался. Мотивы преступления устанавливаются. По словам очевидцев, злоумышленник был одет во все черное, а его лицо закрывала маска.
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