Полиция Торонто разыскивает преступника, который расстрелял мужчину на улице.

Как сообщают местные телеканалы, пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии и позже от полученных ранений скончался. Мотивы преступления устанавливаются. По словам очевидцев, злоумышленник был одет во все черное, а его лицо закрывала маска.