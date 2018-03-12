В Нью-Йорке вертолет упал в пролив Ист-Ривер.
Как сообщает Sky News, на борту вертолета, предположительно, находились несколько человек. На месте происшествия работают спасатели и водолазы.
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Как сообщает Sky News, на борту вертолета, предположительно, находились несколько человек. На месте происшествия работают спасатели и водолазы.
Почему я не скажу, за кого буду голосовать (полемика с Сергеем Собяниным) Участие в выборах – конституционный долг каждого гражданина вне зависимости от политических убеждений. Мы же стремимся к торжеству правового государства, не так ли? Тогда о каких провокационных призывах к «забастовкам избирателей» может идти речь?..
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