На Кубе состоялись выборы в парламент – первые после смерти Фиделя Кастро.

Явка составила 68%. В апреле депутаты нового созыва изберут из своих рядов преемника нынешнего главы государства, 86-летнего Рауля Кастро. По мнению наблюдателей, наибольшие шансы занять этот пост имеет 57 летний первый зампред Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.