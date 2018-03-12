На Кубе состоялись выборы в парламент – первые после смерти Фиделя Кастро.
Явка составила 68%. В апреле депутаты нового созыва изберут из своих рядов преемника нынешнего главы государства, 86-летнего Рауля Кастро. По мнению наблюдателей, наибольшие шансы занять этот пост имеет 57 летний первый зампред Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
koshkaedu 12 марта 2018 | 03:22
Остров, понимаете, свободы хоть отбавляй.