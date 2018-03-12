Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова была задержана 11 марта в Останкинском районе Москвы.
По версии правоохранителей, на площадке, согласованной для празднования «Дня матери», распространялась информация на политические темы. В своем выступлении, как передает радио СВОБОДА, Слабунова упомянула о незаконном строительстве в Москве и о том, что власти города не всегда учитывают мнение людей на этот счет. Как сообщает The New Times, Слабунова призвала москвичей проголосовать на выборах 18 марта, подчеркнув, что партия «Яблоко» выступает против незаконного строительства. Позже Слабунову отпустили без составления протокола.
Комментарии1
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hrzn877 12 марта 2018 | 03:28
Вот ведь незадача - не всегда учитывают мнение людей. Вообще-то учитывают, но в редких, совсем редких случаях не совсем учитывают, т.е. не всегда. Вот Яблоко будет всегда учитывать, голосуйте за Яблоко...