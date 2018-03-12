Студентам юрфака Костромского госуниверситета пригрозили отчислением, если они не придут на выборы.
В ФБ штаба Навального в Костроме опубликовано видео, на котором воспитатель общежития Наталья Вихарева говорит учащимся, что ректору университета студенты без активной жизненной позиции на юрфаке не нужны. Автор видео, пожелавший остаться анонимным, сообщил порталу «7×7», что ролик был снят 3 марта в комнате общежития.
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