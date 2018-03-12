Минобороны заключило контракт на производство системы «Авангард».

Об этом «Звезде» сообщил замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, система, о которой ранее говорил президент, никакой не блеф, а реальная разработка. Борисов также сообщил, что российская промышленность готова к производству новейших МБР «Сармат», которые придут на смену ракетам «Воевода». Между тем, Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что рассказы Путина о новейших системах стратегического вооружения разочаровали, но не удивили его. По словам главы Пентагона, Москва может вкладывать в них столько денег, сколько пожелает, но все это дорого обойдется российскому народу. «Это не изменит нашу позицию сдерживания», — добавил Мэттис.