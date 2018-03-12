Минобороны заключило контракт на производство системы «Авангард».
Об этом «Звезде» сообщил замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, система, о которой ранее говорил президент, никакой не блеф, а реальная разработка. Борисов также сообщил, что российская промышленность готова к производству новейших МБР «Сармат», которые придут на смену ракетам «Воевода». Между тем, Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что рассказы Путина о новейших системах стратегического вооружения разочаровали, но не удивили его. По словам главы Пентагона, Москва может вкладывать в них столько денег, сколько пожелает, но все это дорого обойдется российскому народу. «Это не изменит нашу позицию сдерживания», — добавил Мэттис.
Комментарии9
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orqswen 12 марта 2018 | 03:15
отлично! всё идёт по сценарию конца совка, когда он на ракетах пупок надорвал ))
niknik 12 марта 2018 | 03:19
orqswen: Да, даешь ссср-дубль2 ! Повторение мать учения! Может со второго раза обыватель поймет, что так жить нельзя! А если нет, то будет третий! Окончательный!
danko_pidla 12 марта 2018 | 03:20
orqswen: свинорыл.
ginbin_ 12 марта 2018 | 03:16
Приказ главнокомандующего, "К распилу бюджета приступить".
leomosk16 12 марта 2018 | 03:20
///По словам главы Пентагона, Москва может вкладывать в них столько денег, сколько пожелает, но все это дорого обойдется российскому народу///
Сильнее главы Пентагона о российском народе беспокоятся только Порошенко, Альбац, Коломойский и Шендерович....
orqswen 12 марта 2018 | 03:26
leomosk16:
ватник, ты лучше подумай на что жить будешь, когда вся эта хуйлота рухнет ))
danko_pidla 12 марта 2018 | 03:27
orqswen: рылосвин.
world_nail 12 марта 2018 | 03:25
"российская промышленность к разврату готова"
salut__521 12 марта 2018 | 03:30
И для нас бы какой-нить контрактик замутить на производство авангардных нужников..
/ваши сортиранты с дырок на обоср...х досках/