В Иране обнаружено место крушения частного турецкого самолета компании Başaran.
Как передает агентство FARS, для идентификации тел погибших может потребоваться генетическая экспертиза. Самолет все еще горит, существует угроза распространения огня. Ранее сообщалось, что на борту самолета была дочь главы холдинга Basaran и семеро ее друзей.
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