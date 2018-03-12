Сергей Собянин рассказал, почему будет голосовать за Владимира Путина на выборах президента.
Своими мыслями он поделился у себя в блоге. Член ЦИК Сергей Сироткин в разговоре с РБК назвал это «неэтичным поступком», поскольку в данном случае может быть нарушен закон. Закон «О выборах президента запрещает госчиновникам заниматься предвыборной агитацией.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_pidla 12 марта 2018 | 02:21
А бабкаданко1 за кого будет голосовать из маями? За весёлку галинину из фейсбука?
salut__521 12 марта 2018 | 02:55
Да знаемо уже, знаемо - крепкая мужская любовь, порою переходящая в жуткую путриотическую страсть...
vadimp 12 марта 2018 | 03:01
Голосовать за Путина, не голосовать...
Задаешь себе вопрос:
А что собственно за эти 20 лет сделал хорошего, вот лично для меня, Путин?
И без всяких там "геополитических" :) бла-бла-бла. Конкретно! Чем улучшил мою жизнь?
Мне стало лучше учиться, лечиться, ездить по миру, искать хорошо плаченную работу, меньше платить налогов? ЖКХ? ...?
И ответ становиться очевиден.