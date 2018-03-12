Задержку рейса с футболистами ЦСКА в Грозном объяснили антитеррористическими учениями.
Об этом сообщает РИА со ссылкой на МВД Чечни. Накануне стало известно, что вылет из Грозного команды московского футбольного клуба после матча с местным «Ахматом» был задержан на 3,5 часа. Все это время в аэропорту работали кинологи с собаками, в здание никого не пропускали.
Комментарии1
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nikitin43 12 марта 2018 | 03:14
чечня - зона гражданской войны , кремль гасит деньгами , но это временно .