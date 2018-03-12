Задержку рейса с футболистами ЦСКА в  Грозном объяснили антитеррористическими учениями.

Об этом сообщает РИА со ссылкой на МВД Чечни. Накануне стало известно, что вылет из Грозного команды московского футбольного клуба после матча с местным «Ахматом» был задержан на 3,5 часа. Все это время в аэропорту работали кинологи с собаками, в здание никого не пропускали.