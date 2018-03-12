ФСБ опубликовала видео, снятое на месте спецоперации Саратовской области.
На кадрах, снятых ночью, видно легковую машину темного цвета и рядом с ней тела убитых подозреваемых. В руках они держат пистолеты. У автомобиля прострелены стекла. Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который по утверждению спецслужбы, планировали члены «законспирированной террористической ячейки». Сотрудники ФСБ остановили машину с подозреваемыми; они оказали сопротивление и были убиты в перестрелке. На месте нашли оружие и самодельную бомбу. Число убитых и другие подробности не приводятся.
Комментарии5
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danko_pidla 12 марта 2018 | 02:16
Где стараямразьданко1 спец по снятии?
ginbin_ 12 марта 2018 | 02:31
Актёры были хороши.
salut__521 12 марта 2018 | 02:48
Жмуры держут в руках пистолеты? Они что у них приклеены были к ладоням, чтоб ненароком не выронить?.. Ох и постановщики у карателей, ох и мастера туфтового жанру!..
nikitin43 12 марта 2018 | 03:01
коксу мало стало в расеи не поделили поди .
lara17 12 марта 2018 | 03:01
Не верю я в эти постановки, потому что и сценарий не нов, и режиссёры никудышные, актеры только молодцы.