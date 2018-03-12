Краснодарскую активистку Дарью Полюдову оштрафовали на две тысячи рублей.
В интервью «ОВД-Инфо» сама Полюдова рассказала, что ее обвиняют в публичной демонстрации нацистской ил и экстремистской символики. У себя в ФБ Полюдова пишет, что подробности дела не знает и штраф платить не будет. Полюдова, ставшая первой обвиняемой за призывы к сепаратизму, освободилась из колонии-поселения только в октябре 2017 года.
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