Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на продление ареста фигурантам т.н. «кокаинового дела».
Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов обвиняются в контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. В ФСБ утверждают, что обвиняемых задержали в результате международной операции, в Москве с поличным при получении большой партии кокаина, замененного на муку. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук взят под стражу в Берлине и в России арестован заочно.
Комментарии4
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ginbin_ 12 марта 2018 | 02:27
Надо освобождать, а то клиенты такую пургу без волшебного порошка несут.
danko1 12 марта 2018 | 02:41
ginbin_: Так стрелочников взяли.
У нас поставка наркотиков на гос. уровене, о чем свидетельствовало назначение В.Иванова, путинского подельника по Питеру, известного наркобарона, связанного с южноамериканской наркомафией еще в 90-е во главе Госнаркоконтроля.
Да и много фактов об этом свидетельствует.
danko_pidla 12 марта 2018 | 02:48
danko1: стараямрась1 иди спать. Маями. Сотрешься.
koshkaedu 12 марта 2018 | 03:17
Какие-то мелкие сошки ... через дипломатическую почту. И сами по себе? 400 кг?
Да не смешите! Кто их крышевал в Буэнос Айресе? А в Москве? КГБ: НАСТАМНЕТ?
Да не смешите! Почему Путин не даёт ход ЭТОМУ Большому Кокаиновому Взрыву?