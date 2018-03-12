Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на  продление ареста фигурантам т.н. «кокаинового дела».

Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов обвиняются в контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. В ФСБ утверждают, что обвиняемых задержали в результате международной операции, в Москве с поличным при получении большой партии кокаина, замененного на муку. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук взят под стражу в Берлине и в России арестован заочно.