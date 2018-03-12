Михаил Ходорковский намеренно испортил бюллетень на досрочных выборах президента России.

Живущий сейчас за границей основатель «Открытой России» досрочно проголосовал на одном из участков, открытых за рубежом. У себя в ФБ Ходорковский не уточняет, где, но отмечает, что ему пришлось пролететь 700 километров, чтобы добраться до избирательного участка. Там, по его словам, после звонка в Москву, избирательная комиссия решила выдать ему бюллетень, и он написал в нем «Путин надоел». Экс-глава ЮКОСА. сфотографировал испорченный им бюллетень и выложил в сеть.