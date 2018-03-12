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01:20, 12 марта 2018

Михаил Ходорковский намеренно испортил бюллетень на досрочных выборах президента России.

Живущий сейчас за границей основатель «Открытой России» досрочно проголосовал на одном из  участков, открытых за рубежом. У себя в ФБ Ходорковский не уточняет, где, но отмечает, что ему пришлось пролететь 700 километров, чтобы добраться до избирательного участка. Там, по его словам, после звонка в Москву, избирательная комиссия решила выдать ему бюллетень, и он написал в нем «Путин надоел». Экс-глава ЮКОСА. сфотографировал испорченный им  бюллетень и выложил в сеть.

Комментарии

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netcrawler 12 марта 2018 | 01:32

дык он два квадратика (или больше) попал? иначе он легко превращается в запутинский!

fresh_breeze 12 марта 2018 | 02:06

Умница Вы, Михал Борисович! Зачем вообще Вам заграницей президент России?
Это вон им, россиянам, нужен президент, поэтому Вашему примеру последуют немногие из них.

Но призывы Вашего батрака Навального бойкотировать выборы, несомненно будут услышаны многими. Никто из тех, кому ещё нет 18 лет, на выборы не пойдут, Навальный сможет записать это в свой актив.

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