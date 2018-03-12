Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение»-2018.
Это официально подтвердил Первый канал. В Португалии она выступит с песней «I Won't Break». Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении в 2017 году на Украине. Однако певице отказали во въезде из-за выступления в Крыму.
Комментарии3
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che21 12 марта 2018 | 01:26
Началось,теперь это отвратительная рожа из каждого тостера торчать будет.
davi__koloradov 12 марта 2018 | 01:32
Похоже, для путиноидов Самойлова - в каждой бочке певичка.
antiputin_antifa 12 марта 2018 | 01:57
Юлька из фашистской па-Рашки споёт "Славься, Отечество, путинскооо-фашисткооое, славься страна, быдло гордится тобооой" :)))