Престиж российской армии вырос настолько, что россияне дают взятки, чтобы служить по контракту.
Во всяком случае, так утверждает Министр обороны Сергей Шойгу. В фильме Андрея Кондрашова «Путин» Шойгу рассказывает, что сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту.
Комментарии24
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che21 12 марта 2018 | 01:23
Взятки и Шойгу слова синонимы.
danko1 12 марта 2018 | 01:34
Дебил полный это "министр"?
Признался в том, что в МО кругом взяточники, да еще достоинством это считает.
Сборище воров и коррупционеров это МО. Наверное, большую часть своего бюджета воруют, судя по миллиардным хищениям и дворцам Шойгу, исчезнувшим из Госрееста после публикаций Навального.
danko_pidla 12 марта 2018 | 01:41
danko1: стараямрась или спать. Маями. Дыбилка.
el_borz 12 марта 2018 | 01:46
danko_pidla: А ты все так же дрочишь по ночам на dаnko? Ладони не сотри.
danko_pidla 12 марта 2018 | 01:51
el_borz: ты сын староймрази? Или зять?
danko1 12 марта 2018 | 01:54
el_borz: У меня во Флориде, где я сейчас нахожусь, еще день.
А портянки ночами и днями "трудятся". Сейчас у них очень напряженная предвыборная вахта.
Хотя, если бы портянок умный человек возглавлял, то понял, что такими комментариями он еще больше позорят Путина и власть.
Но там умных и среди руководства судя по всему не отыщешь. Одни холуи продажные, которые первыми начнут власть ругать, когда она сменится.
el_borz 12 марта 2018 | 02:07
danko1: С возвращением.
Охотник мразь.
vis_a_vis 12 марта 2018 | 01:24
Они просто дерутся за то, кто из них первый пойдет на убой...
solonko 12 марта 2018 | 01:27
Сто первое доказательство того, что "русский мир" - тупиковая ветвь человечества.
Блин, нашли чем хвастаться.
taglit 12 марта 2018 | 01:31
solonko: взятку чтобы стать грузом 200? - а говорят - не вата...
zaqs 12 марта 2018 | 01:28
В Дагестане, чтобы оформить инвалидность, тоже дают взятки. Целые села инвалидов. Сие, по разумению Шойгу, очевидно означает, возросший престиж хворей и увечий?
На деле же, в Дагестане и российской провинции нет работы. Потому одни идут в инвалиды - другие на контракт в армию.
davi__koloradov 12 марта 2018 | 01:29
Да не "Престиж российской армии вырос", а безработица и жопа полная в регионах, вот и лезут туда, где деньги платят пока еще. "Подумаешь, бином Ньютона."
grigol331 12 марта 2018 | 01:29
Ботоксофил опять напутал. Это не взятки, а гробовые.
anatolr 12 марта 2018 | 01:33
//Престиж российской армии вырос настолько, что россияне дают взятки, чтобы служить по контракту//
В Рашке-говняшке (#цитата) все делается через задний проход. А как служат контрактники показала атака завода в Сирии. О 600 (о шести сотнях, Карл) сотнях погибших Рашка-говняшка (#цитата), которая их предала, тут же немедленно забыла.
Как это говорится, - Родина тебя бросит, сынок, ВСЕГДА!!!
А кроме того, это означает, что престижной и денежной работы для молодых людей, в Рашке-говняшке (#цитата) нетути! Совсем нетути!
Anatoлий
tks 12 марта 2018 | 01:40
Сей фильмец, наверное, снимался, когда аргентинский кокс ещё водился?
Если серьезно, и маршал Шойгу не лжет, то такое положение это показатель явной деградации экономики - молодому человеку некуда себя деть, кроме как за взятку (!!) стать бесправным пушечным мясом.
А про разгромленную бригаду Вагнера (на самом деле, военнослужащих ВС РФ без опознавательных знаков), этого голубого врунишку спрашивали?
sproter 12 марта 2018 | 01:43
Верим, чего уж там. У рецидивиста спросите - он лишний год в колонии мечтает отсидеть? Не особо, а она ему - дом родной. А тут поют, как около военкоматов народ дерется за право послужить.
beatloman_ramenskoe 12 марта 2018 | 01:44
Худ. фильм "ДМБ":"Понимаешь чебурашку,у которого нет друзей?Я галопередолу скушал,а меня в армию тянет всё сильнее и сильнее....."
sproter 12 марта 2018 | 01:47
Намекает, что не туда взятки носят.
grossalexis032018 12 марта 2018 | 01:50
Это правда в отношении нескольких регионов. И это черт возьми правда!!! Просто в эих регионах при поступлении на работу даже учителем при окладе в 5800 требуют взятку в десять !!! И если Вы подумали что это только про Северный Кавказ, то сильно ошиблись ;))
vlastimil_popogrebski 12 марта 2018 | 01:50
Узаконить давно пора взятки заодно и пытки. И будет всё путём!
kaplan911 12 марта 2018 | 01:58
Минобороны может гордиться......взятками ?!
Да, если больше гордиться нечем.
У молодых нет работы, вот и идут от безысходности.....на убой.
denisevropeets 12 марта 2018 | 01:59
Ну может быть тогда уже отменить, наконец, призывное рабство, раз столько желающих добровольно послужить режиму пушечным мясом?
holic 12 марта 2018 | 02:07
Надо полагать что и в Сирию и в лугандон они едут за свои?
benin_papa__ 12 марта 2018 | 02:10
Ежели вовсе не кормить криворуких и бестолковых. окромя как в армии РФ, то запишутся все потомственные "кто был ничкм".
Среди моих знакомых, например, ни одного контрактника нет вообще.
Так что Шойгу, гордящийся своими взяточниками, несколько неадекватен, на мой взгляд.