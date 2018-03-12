//Престиж российской армии вырос настолько, что россияне дают взятки, чтобы служить по контракту//

Во всяком случае, так утверждает Министр обороны Сергей Шойгу. В фильме Андрея Кондрашова «Путин» Шойгу рассказывает, что сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту.